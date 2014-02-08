Евромайдан. Дипломаты США распределяют посты в кабинете министров Украины

Новости Украины. Киев в центре мирового внимания... и эти слова именно сегодня верны, как никогда. Но если ряд государств выступает за урегулирование политического кризиса путем цивилизованного диалога без вмешательства извне, как об этом заявили представители Совета Республики и Палаты представителей, то о других такого не скажешь. Это подтвердил последний скандал, участниками которого стали не столько украинские, сколько европейские и американские политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в сеть попала запись переговоров заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и посла этой страны в Украине Джеффри Пайетта. Дипломаты, не стесняясь в выражениях распределяют посты в кабинете министров чужого государства между своими ставленниками — лидерами Майдана. А после, еще более прямолинейно высказываются о роли Евросоюза в происходящем.

Из комментария замгоссекретаря США Виктории Нуланд:

Я не думаю, что Кличко должен быть в правительстве. Я не считаю, что это необходимо. Мне кажется, для этой роли подходит Яценюк. Да, и еще одно. Не помню, говорила ли я тебе или только Вашингтону, наш человек от ООН приедет в Украину в понедельник или во вторник. Мне кажется, было бы отлично, чтобы все это решить, чтобы из ООН помогли это решить. И … с этим ЕС.

В Европе активно обсуждают и осуждают высказывания помощника госсекретаря США об Украине и не только.

Нуланд, кстати, уже принесла свои извинения, но официальная Европа не спешит их принимать. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выражения американского политика неприемлемыми. На этот счет высказался и председатель Европейского совета, который подчеркнул, что Вашингтону не следует вмешиваться в дела Брюсселя.

Однако, стоит отметить, что чиновников Старого и Нового света как-то не смутил тот факт, что они открыто вмешиваются в дела суверенного государства.