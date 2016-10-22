МИД Беларуси требует извинений от украинской стороны за принудительный возврат борта «Белавиа»

Новости Беларуси. МИД Беларуси требует извинений за принудительный возврат борта Белавиа.

Дипломатическое ведомство нашей страны вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну

за действия компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского самолета.

Накануне вечером судно развернули в воздухе без объяснения причин. Судно авиакомпании «Белавиа» совершало рейс Киев-Минск. Борту оставалось пятьдесят километров до белорусского воздушного пространства.

Однако по требованию службы безопасности Украины лайнер отправили в киевский аэропорт «Жуляны».

В противном случае в воздух для перехвата были готовы подняться истребители.

После возвращения самолета в украинскую столицу с рейса сняли гражданина Армении.

Затем лайнер, на борту которого находились почти 150 человек, снова отправился по намеченному маршруту в Минск.

Кстати, задержанного отпустили, и он отправился в белорусскую столицу, но уже другим рейсом. Теперь «Белавия» намерена требовать компенсацию с украинского авиаперевозчика за расходы, связанные с возвратом судна, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.