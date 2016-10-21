Александр Лукашенко: мы не супердержава, но спорту уделяем огромное внимание

Новости Беларуси. II Европейские игры пройдут в Беларуси. Историческое решение было принято 21 октября на заседании 45-ой генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

Участие в форуме принял Президент Александр Лукашенко.

Более подробно о предстоящем континентальном первенстве говорили в формате двусторонней встречи. Детали стартов тет-а-тет Александр Лукашенко обсудил с исполняющем обязанности президента Европейских олимпийских комитетов.

Янез Кочиянчич – один из главных спортивных функционеров Старого света – выразил солидарность белорусской стороне в желании пригласить на грядущие игры максимальное количество атлетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу заверить вас в исключительной преданности нашей организации. Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. Вы знаете, что мы не супердержава, но спорту мы уделяем огромное внимание. Если у вас будет желание проводить у нас любые мероприятия в рамках этой организации, спортивные мероприятия, мы готовы в любой момент и поддержать нашу организацию, и организовать любые мероприятия.

Если у вас будут какие-то замечания по ходу нашей нынешней Ассамблеи, вы нам обязательно должны сказать,

потому что мы с вами приняли историческое решение и в 2019 году мы соберем здесь европейских спортсменов. Я сторонник того, чтобы сюда пригласить максимум спортсменов. Это их праздник. И чем больше будет спортсменов, тем больше у нас будет сторонников. И чем больше видов спорта здесь мы организуем, тем большее развитие получат эти виды спорта на родине.

Янез Кочианчич, исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов:

Хотелось бы отметить: я уже не первый раз посещаю Беларусь и каждый раз не устаю удивляться: Минск замечательный красивый город. Он меняется. Люди выглядят по-настоящему счастливыми. Я начал посещать ряд спортивных мероприятий, которые проходят в Беларуси, присутствовал на открытии спортивных объектов, и должен отметить, что внимание к спорту со стороны государства проявляется на самом высоком уровне. Инфраструктура позволяет быть Беларуси ведущим организатором мировых спортивных соревнований.

В том, что Беларусь проведет II Европейские игры на высоком уровне, не сомневается и страна-хозяйка первых стартов. Такое мнение на встрече с Александром Лукашенко выразил вице-президент национального Олимпийского комитета Азербайджана.

К слову, желание пообщаться с белорусским лидером персонально изъявили главы делегаций многих стран.

Признанием личного вклада в развитие европейского олимпийского движения стало награждение главы государства орденом международной федерации бокса за заслуги. А руководитель НОК Армении вручил Александру Лукашенко подарок в честь 25-летия Олимпийского комитета Беларуси, а также проведения Европейских игр в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.