Новости Беларуси. Завершена подготовительная стадия реконструкции трассы М6 Минск – Гродно. На отдельных участках строители даже приступили к основному этапу.

Впервые подрядчиками стали белорусские предприятия, которые победили в международном тендере.

На трассе будут обустроены разноуровневые развязки, впервые в республике здесь установят разделительный железобетонный отбойник.

Это поможет увеличить максимальную скорость для легковых автомобилей до 120 километров в час.

И ещё один крупный проект – пока в перспективе – строительство дороги М10. Магистраль стратегическая: выходит на российский проект Меридиан, идущий в Казахстан, а дальше в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это не просто вопрос внутренний мобильности наших граждан. Это вопрос транзита, вопрос торговли, вопрос экспорта. Мы решаем задачи, мы входим в мировую сеть дорог, транспортных коридоров и тем самым привлекательность нашей страны для транзита возрастает.