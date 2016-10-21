Новости Беларуси. Минск станет столицей проведения Европейских олимпийских игр в 2019 году. Такое решение принято на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских Олимпийских комитетов. Участие в форуме принял Президент Беларуси.

Александр Лукашенко тепло поприветствовал зарубежных гостей. Во время выступления в зале Олимпийской славы НОК глава государства подчеркнул, что в Беларуси есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований международного уровня.

Александр Лукашенко также поделился своим мнением относительно формата проведения масштабных стартов и отметил, что все должно быть с душой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо проводить подобные мероприятия душевно, надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали. Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревования, чувствовали себя идеально и показывали или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все для организаторов, для нас, я надеюсь, вы все приедете к нам, если такое решение будет утверждено руководящими органами ЕОК.

Надо сделать все, чтобы фанаты и болельщики чувствовали, что это праздник.

Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех не только в стране проведения, но и в Европе и мире в целом. И я пообещал нашему руководителю, что Беларусь именно это сделает. Все сделает для того, чтобы соревнования были добрыми, душевными и чтобы вы никогда не пожалели о принятом решении провести Европейскую олимпиаду в Беларуси.

Мы уже не раз продемонстрировали, что Беларусь готова принимать международные турниры самого высокого уровня.

Подтверждением этому служит успешно проведенный в стране чемпионат мира 2014 года по хоккею с шайбой, чемпионат Европы 2015 года по художественной гимнастике.

В текущем году на гребном канале в Заславле, одном из лучших в Европе, состоялся молодежный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Мы бережно храним наследие наших чемпионов и высоко ценим достижения выдающихся спортсменов из других стран. На их примере и с их участием утверждаются ценности олимпийского движения и воспитываются новые поколения белорусских атлетов.

21 октября в зале Олимпийской Славы Александру Лукашенко вручили орден международной Федерации бокса за заслуги.

Также Руководитель НОК Армении вручил Президенту подарок в честь 25-летия Национального олимпийского комитета Беларуси, а также проведения Европейских олимпийских игр в 2019 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.