МИД Беларуси: Получено официальное приглашение на саммит «Восточного партнерства», вопрос участия в нем – в компетенции главы государства

Новости Беларуси. Вопрос участия Беларуси в саммите «Восточного партнерства» находится в компетенции главы государства, заявили в МИД Беларуси. Там подтвердили, что получено официальное приглашение на этот форум. Он состоится в Вильнюсе в ноябре.

Как сообщалось ранее, вице-министр иностранных дел Литвы передал приглашения послу нашей страны, а также дипломатам других стран-участниц проекта: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Письма подписаны президентом Литвы, президентом Евросоюза и председателем Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы подтверждаем факт получения приглашения на саммит «Восточного партнерства». Как по содержанию, так и по процедуре вручения данное приглашение полностью соответствует приглашениям других государств-участников партнерства. Теперь вопрос об участии Республики Беларусь находится в компетенции главы государства.