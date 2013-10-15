Александр Лукашенко: Чемпионат мира – это не просто спортивное событие. Это тот момент, когда мы страну выставим напоказ всему миру

Новости Беларуси. Спортивный форум должен пройти на самом высоком уровне. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки с проведения в Минске чемпионата мира по хоккею. Это в том числе и серьезное экономическое мероприятие. Глава государства обратил внимание на то, чтобы пребывание гостей в Беларуси было комфортным, а предлагаемый сервис мог удовлетворить самую требовательную публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вместе мы — праздник» - официальный слоган чемпионата мира по хоккею в Минске. Столица примет около 2 тысячи только участников спортивного форума. Плюс сотни тысяч гостей — серьезная проверка для 2-миллионного города.

Право провести чемпионат мира Беларусь получила в 2009 году. «За» проголосовало подавляющее большинство участников конгресса Международной федерации хоккея. Заполучить подобные соревнования для любой страны очень престижно. Ведь спорт такого уровня сейчас немного больше, чем просто спорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чемпионат мира – это не просто спортивное событие. Это тот момент, когда мы страну выставим напоказ всему миру. И какова будет эта страна, такое и мнение сложится у всего мира.

Это и серьезное экономическое мероприятие. Это не то, что мы сегодня вложили деньги, и они ушли прахом или утонули в болоте. Это мероприятие должно принести серьезную финансовую отдачу. Поэтому чемпионат мира 14-го года – это серьезная проверка и экзамен для всех структур.

Основное вроде бы уже сделано. Но не менее особое внимание надо уделить вопросам, по которым у нас имеются недоработки или определенные сомнения. Меня интересует все: от создания необходимой спортивной, транспортной, гостиничной инфраструктуры, организации работы волонтеров до подготовки национальной команды к успешному выступлению на чемпионате.

Белорусский чемпионат мира во многом уникален: во-первых, по сравнению с предыдущими форумами, билет на матч будет на треть дешевле. На сегодня из семисот тысяч «проходок» уже реализовано двадцать две с половиной. Хотя в продаже они появились всего две недели назад. Билет можно просто купить в интернете, и по сути, на время чемпионата мира для иностранцев он будет являться визой в Беларусь.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Официальных лиц, то есть аккредитованных Международной федерацией хоккея, будут пропускать через границу, сверяя их фамилии со сведениями, представленными дирекцией. У туристов будут сверять номер билета на матч со сведениями о проданных билетах, представленных пограничному ведомству билетным оператором.

Моменты, на которые стоит обратить внимание — это модернизация терминала национального аэропорта, контроль своевременной сдачи новых гостиниц, обучение обслуживающего персонала, и конечно, готовность площадок для ледовых баталий.

Чемпионат будут принимать два комплекса: «Минск-Арена», вместимостью 15 тысяч зрителей, и «Чижовка-Арена», рассчитанная на 9,5 тысяч мест. На первой состоятся самые важные игры «плэй-офф» и финал. Здесь активно обсуждался вопрос с парковками: решено для этих целей задействовать четыре полосы улицы Тимирязева.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Во время инспекционного визита в августе этого года, представители Международного агентства «Infront» и телевизионных компаний, дирекция совместно с администрацией «Минск-Арены» согласовала все технические требования по проведению матчей чемпионата. И по мнению зарубежных экспертов, «Минск-Арена» соответствует самым высоким стандартам.

«Чижовка-Арену» обещали сдать «под ключ» к 7 ноября. Сроки торжественного открытия переносили уже трижды. Проблемы возникли из-за недоработок на уровне проектно-сметной документации. В итоге, основная ледовая площадка здесь будет полностью готова к декабрю. А покататься на коньках, например на малой арене комплекса можно будет уже девятого ноября.

Николай Ладутько, председатель Мингориспокома:

В первый пусковой комплекс мы введем многофункциональный зал, малую арену и вставку общего назначения с таким расчетом, что мы 15 декабря в полном объеме введем в эксплуатацию.

Александр Лукашенко:

Я Вам поручил какого числа ввести «Чижовка-Арену»? 7 ноября в полном объеме. А про какие Вы мне говорите пусковые комплексы? Это Ваше право: Вы можете пускать по трем, по пяти комплексам, но к 7 ноября мы должны были оттуда уйти.

Важный момент — экономика форума. От продажи билетов планируют выручить больше одиннадцати миллионов евро. Но гостей будут кормить и развлекать и за пределами арен. Максимально эффективный подход должен быть и здесь.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы рассчитываем, что будет не только прямая эффективность, то есть билет и тому подобное, но и косвенная. Потому что и заполнение гостиниц, и большое количество мест общественного питания, развлечений… Мы все это оговорили.

Президент обратил особое внимание на рекламную составляющую. Необходимо как можно активнее анонсировать форум, особенно за рубежом.

Александр Лукашенко:

Меня, тем не менее, беспокоит, достаточно ли мы, на приемлемом ли уровне мы организовали эту рекламную кампанию, чтобы к нам приехали. На рекламу надо обратить особе внимание. Мы же все хотим, чтобы приехали люди, привезли деньги, прямо говоря. Так? Чтобы окупилось это мероприятие.

Интерес к чемпионату постоянно растет. В столицу за репортажами уже приезжали журналисты из Дании, Финляндии, Швеции, Японии. А гостиницы — принимают коллективные заявки от будущих гостей. Важный вопрос — безопасность. Такого количества туристов сразу Беларусь еще не принимала.

Александр Лукашенко:

Самое главное - безопасность. Я думаю, министр не хуже меня понимает, что надо, чтобы был порядок. Надо с душой и по-человечески подойти к тем людям, которые приедут, побудут здесь и уедут. Но они должны уехать с хорошим настроением, чтобы они захотели еще раз вернуться. И. может быть, их круг общения, родственники, близкие, которым он расскажет, тоже захотят приехать в нашу страну.

Треть претендентов на место в Белорусской национальной сборной — игроки столичного «Динамо». Есть представители других клубов КХЛ, а так же НХЛ, открытого чемпионата Беларуси. Президент отметил, что еще есть много вопросов к белорусскому клубному хоккею в целом. Они касаются финансирования.

Александр Лукашенко:

Нам нужна игра, а не барахтанье по волнам - там выиграли, там проиграли, там крылья опустили. Противно смотреть иногда на некоторые игры. Поэтому вы, пожалуйста, работаете с этой командой. Не только с тренерами, но и с игроками. Будем смотреть-смотреть на эту игру… И по клубам в целом. Я больше предупреждать не намерен ответственных людей. У нас сегодня руководители клубов получают в три раза больше премьер-министра, я уже не говорю о министрах. Поэтому приведите все в соответствие. Пусть команды обеспечат.

Все, конечно же ждут успешного выступления белорусских хоккеистов. Дойти до четвертьфинала — задача выполнимая — отмечают эксперты. В составе кандидатов в национальную сборную сегодня 57 спортсменов.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Все спортсмены, с которыми мы перевели переговоры, взяли на себя обязательство и полны решимости выступить за нашу национальную команду. Вот за эти 6 месяцев будут проведены 4 этапа учебно-тренировочных сборов в краткие промежутки международных пауз, когда мы будем участвовать в международных турнирах со всеми топ-командами, которые будут участвовать в чемпионате мира.

Александр Лукашенко:

Чемпионат мира – это, прежде всего, для белорусов. Это белорусы заслужили этот чемпионат мира. И все будет зависеть от того, как будет выступать белорусская команда. Поэтому, если у Вас 50 отобранных человек, которые могут играть на этом уровне, ну, я думаю, 25 Вы найдете. Или сколько Вам там, 30 надо? Ну, 25 человек, пожалуйста, найдите самых-самых-самых, проведите отбор, проведите игры контрольные для того, чтобы накатать команду.

До чемпионата мира осталось всего двести дней. За это время вполне возможно устранить все недостатки и сделать так, чтобы форум стал настоящим праздником для гостей, и, конечно, самих хозяев престижного турнира.