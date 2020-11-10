Роман Головченко: «Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией»

Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в ШОС финансовый фонд в борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя страну на Саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошла встреча в онлайн-формате: пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Именно противостоянию COVID-19 и восстановлению экономического потенциала была посвящена большая часть выступлений участников.

Так, Китай предложил создать горячую линию между национальными центрами для своевременного обмена информацией по складывающейся эпидситуации и вместе противостоять политизации пандемии. Индия готова задействовать свой фармацевтический потенциал. В целом, стороны намерены обобщить накопленный опыт и активно обмениваться им.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В борьбе с пандемией Беларусь пошла своим путем. И, как показало время, наш выбор доказал свою эффективность. Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией. Беларусь готова активно участвовать в реализации этого документа и поделиться имеющимся опытом. Несмотря на громкие заявления, мировые финансовые структуры также оказались не готовы в полной мере выполнять свои обещания по оказанию помощи странам-реципиентам финансовой поддержки в борьбе с COVID-19. Через различные условия и требования была продемонстрирована политизированность и ангажированность в отношении реализации жизненно-важных проектов. В таких условиях еще большую актуальность приобрел вопрос о создании в рамках ШОС собственного независимого фонда для финансирования и реализации различных проектов организации, как это уже было отмечено в ходе сегодняшнего заседания.