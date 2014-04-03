МИД Беларуси: Белорусская сторона готова обеспечить благоприятные условия для переговоров представителей МИД России и Украины

Новости Беларуси. Белорусская сторона готова обеспечить благоприятные условия для переговоров представителей МИД России и Украины. Об этом сообщили 3 апреля во внешне-политическом ведомстве нашей страны.

4 апреля в Минске должна была состояться встреча заместителей министров иностранных дел России и Украины, однако российской стороной она была отложена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Рашэнне аб правядзенні сустрэчы – гэта рашэнне расійскага і украінскага бакоў. Калі расійскія і ўкраінскія бакі вырашаць правесці адпаведную сустрэчу і абяруць для яе правядзення Мінск, беларускі бок зробіць усё неабходнае, каб забяспечыць спрыяльныя ўмовы для адпаведных перамоў. Але ініцыатыва ў руках нашых украінскіх і расійскіх суседзяў і сяброў.

Звярну вашу ўвагу, што сустрэча міністраў замежных спраў СНД з’яўляецца запланаванай, ёсць пэўная павестка дня, якая будзе на ёй разглядацца.