Прямой эфир

МИД Беларуси: Белорусская сторона готова обеспечить благоприятные условия для переговоров представителей МИД России и Украины

03 апреля 2014 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская сторона готова обеспечить благоприятные условия для переговоров представителей МИД России и Украины. Об этом сообщили 3 апреля во внешне-политическом ведомстве нашей страны.

4 апреля в Минске должна была состояться встреча заместителей министров иностранных дел России и Украины, однако российской стороной она была отложена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Рашэнне аб правядзенні сустрэчы – гэта рашэнне расійскага і украінскага бакоў. Калі расійскія і ўкраінскія бакі вырашаць правесці адпаведную сустрэчу і абяруць для яе правядзення Мінск, беларускі бок зробіць усё неабходнае, каб забяспечыць спрыяльныя ўмовы для адпаведных перамоў. Але ініцыатыва ў руках нашых украінскіх і расійскіх суседзяў і сяброў.
Звярну вашу ўвагу, што сустрэча міністраў замежных спраў СНД з’яўляецца запланаванай, ёсць пэўная павестка дня, якая будзе на ёй разглядацца.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Дмитрий Мирончик

Другие новости рубрики

Все новости
Совет министров иностранных дел ОДКБ проходит 3 апреля в Москве
03 апреля 2014 11:20

Совет министров иностранных дел ОДКБ проходит 3 апреля в Москве

«Закон об альтернативной службе» и электронные обращения только для юрлиц. Какие предложения белорусские депутаты рассмотрят в первую очередь?
03 апреля 2014 10:56

«Закон об альтернативной службе» и электронные обращения только для юрлиц. Какие предложения белорусские депутаты рассмотрят в первую очередь?

Александр Лукашенко: ВВС мы должны держать в исправном состоянии, чтобы не повторился печальный опыт наших братьев-украинцев
02 апреля 2014 18:41

Александр Лукашенко: ВВС мы должны держать в исправном состоянии, чтобы не повторился печальный опыт наших братьев-украинцев