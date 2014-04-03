«Закон об альтернативной службе» и электронные обращения только для юрлиц. Какие предложения белорусские депутаты рассмотрят в первую очередь?

Новости Беларуси. Законотворческий сезон открыт. 2 апреля парламентарии обеих палат собрались на весеннюю сессию. В Палате представителей рассмотрено 14 вопросов в различных сферах: от экономической до экологической. Среди значимых документов - законопроекты по вопросам пенсионного обеспечения, укрепления национальной безопасности. Законопроект о культуре, об обращении граждан, рынке ценных бумаг рассмотрели 2 апреля в Совете Республики.

Звуки гимна как подтверждение начала законотворческого сезона. Начался он 2 апреля в обеих палатах белорусского парламента. В центре внимания широкий круг вопросов: от экономики и социальной сферы до вопросов экологии и охраны окружающей среды. По традиции с приветственным словом к парламентариям обратился председатель Палаты представителей.

Речь зашла и о прошедших выборах в местные Советы.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Избирательная кампания состоялась в соответствии с новыми положениями избирательного законодательства. Выборы прошли в атмосфере взаимоуважения, доверия и при высокой активности граждан.



Анастасия Иванникова, корреспондент СТВ:

В межсессионный период депутатским корпусом проделана большая работа. Многие вопросы прорабатывались с учёными, экспертами, представителями общественности. В итоге в парламентском портфеле более 80 законопроектов. Они должны помочь урегулировать трудовые отношения и повысить эффективность экономики.

К примеру, один из законопроектов должен предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путём. В данном случае возрастает роль банков. Именно они должны отказывать неблагонадёжным клиентам и прекращать сомнительные операции. К слову, практика это общемировая.



Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Критерии есть, их более 50. Я думаю, что они еще будут более узаконены.



По-прежнему актуальны и вопросы социальные. Размер бюджета прожиточного минимума, минимальной заработной платы, пенсионное обеспечение. Изменения ждут и кодекс административный.

Но, по признанию парламентариев, наибольший резонс ожидается после презентации «Закона об альтернативной службе».

Лариса Богданович, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предлагается молодым людям, которые по религиозным соображениям не могут носить оружие, проходить службу в виде альтернативной службы. В организациях здравоохранения, социальной защиты.

В числе постоянных приоритетов нашей страны — защита суверенитета и территориальной целостности. На это направлены проект Закона «О военном положении» и решения по вопросам пограничной безопасности.

Так, перевозчики обязаны будут проверять докуметы на право въезда в республику. Ужесточится и ответственность за нарушение пограничного режима. Мера это профилактическая.



Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

За повторное в течение года нарушение будет наступать, в том числе и уголовная ответственность. Цель наших действий не кого-то там сильно наказать, а цель — профилактировать.



Законотворческий сезон открыт и в Совете Республики.

В своем вступительном слове Анатолий Рубинов акцентировал внимание на событиях в Украине.

Все эти годы Беларусь поддерживала с Украиной тесные торгово-экономические, политические, культурные и гуманитарные связи. И сегодня мы должны сохранить дружественные отношения с этой страной.



Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня и для Украины очень важно, что в эти непростые для нее времена наш президент, Александр Григорьевич Лукашенко, дал глубокую политическую оценку причинам происходящего, протянул ей руку помощи и дружбы, заявив о неизменной поддержке братского украинского народа.



В период четвёртой сессии сенаторы должны рассмотреть более 60 законопроектов. В центре внимания социально важные вопросы. Совершенствование правовых механизмов в области энергосбережения, регулирования ценообразования, функционирования городского электрического транспорта и метрополитена, здравоохранения и электросвязи.

Предложений масса. К слову, одно из них внесла и глава Центризбиркома. Так, Лидия Ермошина предлагает оставить право электронного обращения в госорганы только для юридических лиц.

Впрочем, внимание сенаторов и к значимым социальным законопроектам.



Николай Казаровец, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Согласно плану мы будем рассматривать вопрос о защите инвалидов, что положительного в нашем законотворчестве.



В период сессии предстоит реализовать и международную программу. Причём, в обеих палатах. Словом, этот законотворческий сезон обещает стать насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.