Новости Беларуси. Совет министров иностранных дел ОДКБ проходит 3 апреля в Москве. Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц обсудят совершенствование деятельности организации, а также развитие сотрудничества в информационной сфере с институтами гражданского общества и молодежью.

Ожидается, что в рамках этого представительного форума будет принято заявление по Афганистану в связи с предстоящими там выборами президента. Кроме того, главы ведомств подпишут план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.