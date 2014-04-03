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Совет министров иностранных дел ОДКБ проходит 3 апреля в Москве

03 апреля 2014 11:20
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Новости Беларуси. Совет министров иностранных дел ОДКБ проходит 3 апреля в Москве. Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц обсудят совершенствование деятельности организации, а также развитие сотрудничества в информационной сфере с институтами гражданского общества и молодежью.

Ожидается, что в рамках этого представительного форума будет принято заявление по Афганистану в связи с предстоящими там выборами президента. Кроме того, главы ведомств подпишут план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ

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