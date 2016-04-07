МИД: Беларусь на взаимной основе сохраняет дипломатическое присутствие в Израиле

Новости Беларуси. Беларусь на взаимной основе сохраняет дипломатическое присутствие в Израиле. Это 7 апреля официально подтвердили в МИД нашей страны.

Здесь рассмотрели ноту с информацией о принятом премьер-министром Государства Израиль решении сохранить в Беларуси свою дипмиссию в прежнем формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержание отношений между странами на уровне посольств – объективная необходимость, обусловленная тесными связями десятков тысяч людей, а также позитивной динамикой двусторонних отношений в различных сферах, – подчеркнули в МИД Беларуси.