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МИД: Беларусь на взаимной основе сохраняет дипломатическое присутствие в Израиле

07 апреля 2016 10:22
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Новости Беларуси. Беларусь на взаимной основе сохраняет дипломатическое присутствие в Израиле. Это 7 апреля официально подтвердили в МИД нашей страны.

Здесь рассмотрели ноту с информацией о принятом премьер-министром Государства Израиль решении сохранить в Беларуси свою дипмиссию в прежнем формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержание отношений между странами на уровне посольств – объективная необходимость, обусловленная тесными связями десятков тысяч людей, а также позитивной динамикой двусторонних отношений в различных сферах, – подчеркнули в МИД Беларуси.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Израиль

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