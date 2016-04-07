Вопросы отношений Беларуси и ЕС стороны обсудят 7 апреля в Брюсселе

Новости Беларуси. Наша страна продолжит вести диалог на площадке Европейского союза. В Брюсселе стороны обсудят широкий спектр вопросов: от борьбы с трансграничными угрозами и инвестиций до энергетики и транспорта. Здесь находится белорусская делегация во главе с представителями Министерства иностранных дел.

В Бельгию отправилась «Координационная группа Беларусь – ЕС». Цель – закрепить позитивную динамику в отношениях, которые, надо сказать, изменились к лучшему в феврале, когда Совет Европейского союза отменил большинство санкций в отношении нашей страны. Безусловно, это стало хорошим сигналом для совместной работы в экономическом плане и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.