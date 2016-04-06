Эксперты: Проведение Всебелорусского народного собрания в ближайший месяц весьма актуально и своевременно

Новости Беларуси. В Беларуси началась подготовка к важнейшему политическому событию года - Всебелорусскому народному собранию. В новейшей истории страны оно пройдет уже в пятый раз и как всегда станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Эта важнейшая площадка народовластия объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. О деталях предстоящего народного вече 6 апреля говорили в Правительстве.

Всебелорусское народное собрание — это событие не просто масштабное и значимое, событие — курсоопределяющее. Итоги минувшей пятилетки, а главное — цели и задачи на будущую.

Все регионы страны и все слои общества. Люди разных возрастов и профессий, делегаты со всех уголков Беларуси каждые пять лет собираются, чтобы определить ориентиры на ближайшее будущее.

Подготовка уже началась. Межведомственная рабочая группа на минувшей неделе приступила к обсуждению проекта программы социально-экономического развития. Предложения сформируют до 15 апреля, тогда же обозначат и предполагаемую дату проведения. А сегодня состоялось первое заседание оргкомитета.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам нужно обеспечить выдвижение кандидатур, необходимо организовать приглашение не только всех слоев белорусского народа, но и зарубежных гостей.

Сергей Жаголкин на 4-ом Всебелорусском народном собрании представлял промышленный комплекс. Депутат городского совета депутатов Витебска. Сегодня он директор местной школы.

Сергей Жаголкин, директор средней школы №5 Витебска:

Тогда обсуждалось много вопросов, они касались всех и каждого – жителей Республики Беларусь. Они затрагивали все сферы нашей жизни: и образование, и здравоохранение, и промышленность, и Военную доктрину. Разговор был непредвзятый, разговор откровенный. Что многие выходили к свободному микрофону, задавали вопросы.

В 2010-м год в 4-м Всебелорусском собрании приняло участие 2,5 тысяч человек. Депутаты, чиновники, банкиры, промышленники, представители АПК, строительства, и, конечно же, социальных сфер. Благосостояние человека и все необходимое для полноценной счастливой жизни — всегда среди приоритетов.

В полноценных счастливых семьях рождаются и растут дети. А белорусских граждан должно становится больше. Минимально необходимая численность для страны — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30. В том числе об этом говорили на 4-м Всебелорусском собрании.

И действительно всю пятилетку рождаемость уверенно демонстрировала положительную динамику. Для сравнения 2010-й и 2015-й. В год появляется на свет на 11 тысяч белорусов больше. Минувший год стал, кстати, рекордным — 119 тысяч малышей.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Основную роль в этом играет политика Правительства, проводимая в сфере демографической безопасности, укрепления семьи и повышения рождаемости.

Не только рождаемость, но и продолжительность жизни. А это в первую очередь медицина. Оснащение лечебных учреждений необходимым оборудованием. Доступность качественного медобслуживания. Всю пятилетку здравоохранение продолжало работать над этими задачами.

Фаина Лавриненко, участковая медсестра медицинского пункта «Руба-2»:

Мы получили более современный, более удобный аппарат ЭКГ переносной, с которым можно работать не только на медпункте, но и на дому можно в любых условиях сделать ЭКГ. Мы получили аппарат для магнитотерапии, что раньше у нас не было.

Пример в Витебской области. Терапевтический участок, современное оборудование, достойные условия для работы, а главное – качество медицинских услуг. Для сельских жителей. А создавать условия для жизни в небольших населенных пунктах тоже договаривались делегаты прошлого народного собрания.

Ольга Бельченкова, житель деревни Верховье:

Очень хорошие условия, не сравнить с тем, что было раньше. Каждый месяц приходим сюда с ребенком на осмотр.

Вырос за это время и экспорт медицинских услуг. Высокотехнологичные операции и кадровый потенциал позволяют наращивать обороты. Высокотехнологичными должны быть и белорусские производства. Одна из ключевых целей минувшей пятилетки. Предприятие в Гомельской области открылось несколько лет назад. И производственные мощности до сих пор наращивают. В год производят на миллион евро. Сверхсовременные упаковочные материалы. Исключительно высококачественное сырье. И собственная лаборатория.

Владимир Морозов, заместитель генерального директор предприятия:

Предприятие оснащено самыми современными линиями для производства малослойной высокобарьерной пленки для пищевой упаковки. Технология позволяет контролировать среду, в которой хранится продукт.

Новыми высокотехнологичными линиями обзавелись за эти пять лет многие белорусские предприятия. Вот новый цех белорусского металлургического завода. Его начали возводить в 2012-м, а в 2015-м запустили в торжественной обстановке. Новый цех дает новые возможности, в том числе экспортные.

О новых возможностях говорили на собрании и в сфере сельского хозяйства. Продовольственная безопасность, рост урожая. Так, например, в этом, достаточно молодом хозяйстве увеличили урожайность с гектара с 60 до 90 центнеров. Существенно выросли и надои.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

За последние пять лет мы с молокопроводов, доения в ведро было, перешли на роботизированную ферму, построили. Люди только смотрят за правильным доением робота.

Михаил Юльевич Прус руководит крупнейшим коммунальным предприятием Гомеля. Под его началом трудится более полутора тысяч человек, а сам Советский район не раз признавался одним из самых благоустроенных в стране. Пять лет назад на всебелорусском вече он услышал то, реализации чего он стал не только свидетелем, но и активным участником. Буквально на глазах сфера ответственности его предприятия приросла целым микрорайоном Гомеля.

Михаил Прус, директор КЖРЭУП «Советское» Гомеля, депутат Гомельского городского Совета депутатов:

Одной из задач была попытка сформулировать, спланировать наше экономическое развитие в будущем. Конечно, вносились коррективы с учетом мировых кризисов, каких-то еще перипетий экономики, но в целом ведь все решения соблюдаются. И на сегодняшний день мы видим, что, несмотря на экономические трудности, у нас достаточно стабильная обстановка в республике.

Минувшая пятилетка была непростой. Экономические реалии в эти годы развивались отнюдь не по позитивному сценарию. Тем важнее наметить и обсудить перспективы следующего этапа.

Георгий Гриц, экономист:

Решение провести вот в этот период, я даже сказал бы судьбоносный период Беларуси, Национальное собрание, услышать мнение и людей, и представителей Правительства, и реального сектора экономики. В конце концов, Президент всегда честно и откровенно заявляет о своей позиции. Я думаю, что это решение о проведении собрания в ближайший месяц весьма актуально и своевременно.

Всебелорусского народное собрание, по сути, белорусское вече. Позволяет гражданам в том числе реализовать гарантированное Конституцией право участвовать в управлении делами государства. Традиционно проходит в столице во Дворце Республики. Впрочем, подробности проведения пятого собрания станут известны позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.