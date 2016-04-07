Новости Беларуси. Наперегонки с угрозой. Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала одной из тем международной конференции, которая проходит в Минске. Наркомания молодеет и особую опасность здесь представляют синтетические курительные смеси, так называемые спайсы. Более того, в последние годы для нашей страны был характерен всплеск наркопреступности. Такова статистика, впрочем, на практике ситуацию, несмотря на всю сложность, удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Бачило, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Мы сегодня получили, с одной стороны, очень эффективно работающую законодательную базу. А с другой – механизм, который позволяет эффективно, оперативно и быстро адекватно отвечать на новые угрозы и вызовы, то есть на появление новых наркотиков. Поэтому этот механизм работает. И, я надеюсь, он дает положительные результаты.

Дмитрий Харевич, доцент кафедры Академии МВД Республики Беларусь:

В наибольшей степени, конечно же, в белорусском опыте борьбы с наркопреступностью заинтересованы прежде всего Россия, Казахстан. Они интересуются нашими наработками как в плане тактики борьбы с наркопреступностью, законодательных подходов, так и в вопросах обмена конкретной информацией.