Международный форум судейского сообщества: Беларусь, Сербия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Сербия и Азербайджан намерены активнее сотрудничать с Беларусью в хозяйственном правосудии. 27 сентября в Минске стороны подписали соглашение в рамках международного форума судейского сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписанные документы дают возможность разрешать международные экономические споры на основе общих стандартов и позволяют субъектам получить правовую защиту на территории другого государства. Подобные соглашения уже есть с Венесуэлой, Китаем, Вьетнамом и другими странами. В ближайших планах - Бразилия.

Мирослав Николич, председатель Хозяйственного апелляционного суда Сербии:

Мы приехали, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве. мы ожидаем, что будут налажены новые контакты между нашими предпринимателями и между судами.

Рамиз Якуб оглы Рзаев, председатель Верховного суда Азербайджана:

Соглашения будут служить в дальнейшем развитию сотрудничества между нашими судами. В частности созданию единой судебной практики, способствовать защите интересов наших граждан и иностранных инвесторов.

Между нашими странами существуют тесные связи во всех отношениях, в том числе экономических. Будет единый подход к разрешению экономических споров.

Подобные соглашения уже есть с Венесуэлой, Китаем, Вьетнамом и другими странами. В ближайших планах - Бразилия.

Виктор Татьков, председатель Высшего хозяйственного суда Украины:

Я с удовольствием приехал в Минск, к нашим прекрасным соседям. Я хочу сказать, что Беларусь - замечательная страна, здесь замечательные люди.

Все председатели, которые приехали сюда, привезли и опыт, и проблемы, и предложения по разрешению вопросов, которые связаны с разрешением хозяйственных споров внутри государства и между государствами.