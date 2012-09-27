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В Германии введут дополнительный налог - религиозный

27 сентября 2012 15:00
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Новости Германии. В Германии вера станет платной. Прихожан католической церкви ФРГ отлучат от богослужений в случае неуплаты специального религиозного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось в 2007, когда один из прихожан отказался платить церкви, но при этом заявил, что имеет право на исповедь и другие обряды. Католическое духовенство такой шаг со стороны верующего возмутил. Церковные иерархи придерживаются принципа «плати - молись», который, судя по всему, не действует: паства Католической церкви в ФРГ значительно сократилась.

Ранее немецким епископам предложили отказаться от системы обязательного налогообложения и перейти на систему добровольных пожертвований.

# Государственная политика

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