В Германии введут дополнительный налог - религиозный

Новости Германии. В Германии вера станет платной. Прихожан католической церкви ФРГ отлучат от богослужений в случае неуплаты специального религиозного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось в 2007, когда один из прихожан отказался платить церкви, но при этом заявил, что имеет право на исповедь и другие обряды. Католическое духовенство такой шаг со стороны верующего возмутил. Церковные иерархи придерживаются принципа «плати - молись», который, судя по всему, не действует: паства Католической церкви в ФРГ значительно сократилась.

Ранее немецким епископам предложили отказаться от системы обязательного налогообложения и перейти на систему добровольных пожертвований.