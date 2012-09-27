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Джулиану Ассанжу разрешили пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне на 10 лет

27 сентября 2012 15:07
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Новости Великобритании. Джулиан Ассанж нашел новое место жительства на следующие 10 лет. Именно столько он может оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основатель скандально известного сайта расследований был готов к перспективе оказаться в заточении. За время пребывания в посольстве Ассанж надеется, что власти Швеции закроют дело о сексуальных преступлениях, в совершении которых его обвиняют. Австралиец также отметил, что Британия и Швеция по-прежнему не дали гарантии, что его не экстрагируют в США, где основателю сайта может грозить смертная казнь.

# Интернет

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