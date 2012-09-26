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В Испании прошел Марш Возмущенных. Ранены более 60 человек, около 20 арестованы

26 сентября 2012 12:26
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Новости Испании. 25 сентября ночью в столице Испании прошел так называемый Марш Возмущенных. В результате столкновений с полицией ранены более 60 человек, около 20 арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты прошлись по улицам Мадрида, а после пытались прорваться в здание конгресса.

В королевстве сейчас напряженная ситуация с финансами. Расходы на образование и медицину сведены к минимуму. Без работы — каждый 4 испанец.

27 сентября правительство должно представить очередной антикризисный  план, который сулит дальнейшие сокращения и урезания социальных выплат. 

# Акции протеста # Массовые беспорядки # Фотофакт

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