В Испании прошел Марш Возмущенных. Ранены более 60 человек, около 20 арестованы

Новости Испании. 25 сентября ночью в столице Испании прошел так называемый Марш Возмущенных. В результате столкновений с полицией ранены более 60 человек, около 20 арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты прошлись по улицам Мадрида, а после пытались прорваться в здание конгресса.

В королевстве сейчас напряженная ситуация с финансами. Расходы на образование и медицину сведены к минимуму. Без работы — каждый 4 испанец.

27 сентября правительство должно представить очередной антикризисный план, который сулит дальнейшие сокращения и урезания социальных выплат.