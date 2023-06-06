Место непостоянного члена Совбеза ООН займёт Словения, а не Беларусь

Такого результата стоило ожидать, ведь Словению, которая является членом Европейского союза и НАТО, открыто поддерживают Вашингтон и Брюссель. Собственно, ее выдвижение на место в Совбезе имело своей единственной целью не допустить избрания Беларуси. И попытка политической манипуляции удалась. О том, что даже во время выборов на страны оказывалось давление, заявил и постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Им пригрозили отрезать финансирование, если голос будет отдан не в пользу Словении. Несмотря на откровенное пренебрежение регламентом и всеми дипломатическими традициями, большинство государств-участников Организации Объединенных Наций отдали предпочтение «проплаченному» игроку.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выдвижение кандидатуры Республики Беларусь на выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН в определенной степени было попыткой все-таки защитить общепризнанные принципы международного сообщества, которые основаны на равноправии всех государств и на способности ООН и Совета Безопасности защищать интересы всех государств без исключения. При этом хочу отметить очень важное обстоятельство. Если Беларусь была готова работать в Совете Безопасности, имея свою программу, имея независимый взгляд на происходящие события на основе проведения независимой внешней политики, то Словения не располагает таким потенциалом. Они не свободны в выборе своей позиции и, вне всякого сомнения, будут делать только то, что им продиктуют в Брюсселе или, точнее, в Вашингтоне. По сути, избрание этого государства – это девальвация значимости Совета Безопасности и еще один шаг в направлении углубления кризиса всех институтов ООН.