МИД: неизбрание Беларуси в Совбез ООН не снизит нашу активность в организации

Политический заказ коллективного Запада выполнен. Место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы займет Словения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам тайного голосования она набрала 153 голоса. В поддержку Беларуси высказались 38 стран. Подробности .

Заявку на место непостоянного члена ООН Беларусь подала еще в 2007-м, и на протяжении 15 лет наша страна была единственным претендентом от Восточноевропейской региональной группы. Любляна заявилась кандидатом в декабре 2021-го. Премьер Словении публично сообщил, что выполняет в этой ситуации поручение ЕС и США. Кроме того, достоверно известно, что выступить в качестве противовеса Беларуси предлагали и другим странам, но они отказались от авантюры. В данной ситуации можно лишь констатировать, что среди стран-участниц ООН продолжает развиваться политическое лицемерие. Впрочем, неизбрание Беларуси в Совет Безопасности не снизит нашу активность в организации, отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня. Мы также будем продолжать продвигать наши внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН.

По мнению аналитиков, нынешнее голосование в Совбезе ООН стало лакмусовой бумажкой для устава организации.