Почему Вучич выгоден Западу? Факты о сербском президенте, которые вы могли не знать

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Каринэ, как вы расцениваете позицию, занимаемую сегодня господином Вучичем? Потому как в недавнем интервью западным СМИ он заявил, что больше года не разговаривал с Путиным из-за предвзятого отношения к сербам на Западе. Цитата: «Я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему и разговаривали. Я этого не делаю, потому что все сказали бы – посмотрите на сербов. То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют». Трудно понять, как можно иметь дело с лидером, который настолько не уважает себя и мнение большинства своих граждан. То есть не общается с лидером Российской Федерации, чтобы понравиться кому-то на Западе.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Руководитель государства, который, по сути, выступает в роли агента среди своих же сограждан. Как гастролер. Он не является политическим субъектом. Он просто агент внешних сил внутри своей собственной страны. Другое дело, что он не может себе позволить слишком резко проявить это свое амплуа, потому что общество это не примет. Именно поэтому общество и ломают через колено и усыпляют всякими уговорами. Чтобы уничтожить. Это ликвидатор, по сути. Для меня несколько похожая ситуация с тем, что происходит в Армении. Это все равно мой регион – Ближнего и Среднего Востока, я это вижу. А на этом фоне сильный лидер позволяет себе идти вперед. Да, расчетливо. Надежда Сасс:

Есть мнение, что такая позиция Вучича продиктована коррупционными делишками его окружения, в связи с чем Запад держит президента Сербии на коротком поводке. Как вы считаете, возможно, России пора начать работать с сербской оппозицией, весомая часть которой достаточно лояльна к Москве сегодня?

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Вы знаете, что я жил в Украине. Я вижу эту политику, которая у нас ведется. Те же люди, какие-то бизнесмены из России, политики. Работа ведется с теми, кто представляет, по сути, Запад, а не те патриотические движения, которые сегодня занимают практически 50 % тех, кто голосует. В чем вопрос? Есть несколько моментов. Во-первых, посмотрите, как себя ведет венгерский президент Орбан. Посмотрите, как ведет себя хорватский президент Миланович. Чем они отличаются или чем Вучич отличается от них? Они ведут самостоятельную политику, не боятся говорить правду в глаза. Сегодня Вучич уже не глава собственной партии, а создает общественное движение. Получается, у него коррупция, криминал, который окружает его партию, народ понимает. И это не пройдет на выборах. Он создает сейчас новое движение, куда войдут люди. Как я и многие другие, которые не в политической системе. Но он хочет их захватить, аннулировать потенциальных конкурентов на выборах, политической сцене. Но есть и другое мнение людей, которые говорят, что еще в 2012 году, приходя его партия к власти, они взяли на себя определенные обязательства перед Западом и сейчас пришло время платить по счетам. Поэтому если это так, даже то, что сейчас происходит на Косово-Метохии, тоже есть люди, которые говорят, что это неслучайно, что якобы может существовать сговор между Белградом, албанцами и Западом. Что именно в этот момент он вывел людей на митинг в его поддержку в Белграде, а там некого было защищать. Я, конечно, не склонен верить в такую подлость, но учитывая то, как действует западная агентура и насколько она влиятельная у нас, я не исключил бы и такой момент. Поэтому очень много вопросов именно к его политике. Я общался с некоторыми министрами, которые раньше хвастались своей дружбой с Россией, с конкретными лицами в России. Сейчас они говорят, что мы не смеем звонить, боимся общаться с этими людьми. Зачем ты тогда занимаешься политикой, если боишься всего?

Надежда Сасс:

Исходя из нашей дискуссии мы понимаем, что Западу очень выгоден Вучич, да и Вучич настроен на достаточно дружеские взаимоотношения с Западом. Драган Станоевич:

Во-первых, мы все знаем, что, как правило, всех политиков (это было и в Украине, и везде) держат за их деньги. За деньги, которые находятся на западных счетах. Не только их, а их семей и так далее. Они этот метод всегда используют, и он очень хорошо работает, лучше всех. Понятно, что, когда ты приходишь во власть, особенно где-то в Европе… Это мне сказал предыдущий президент, который создал Вучича. Он мне сказал: в Сербии стать президентом без договора с Западом невозможно. У нас остается вопрос: а что для этого необходимо сделать? Я боюсь, что это как раз ответ на все эти вопросы.