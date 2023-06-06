Что произойдёт, если Россия начнёт помогать Сербии? Военный объяснил риски
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять причины давления Запада на Белград. Сербия остается единственной страной на Балканах вне НАТО. Есть еще Босния, но и та претендует на членство в Альянсе. И только позиция сербской общины в этой конфедерации не позволяет блоку поглотить еще одну страну. Что способны предложить те же Российская Федерация и Китай, чтобы сохранить этот свободный от контроля НАТО остров в Европе?
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Есть Косово, где живут преимущественно албанцы. Но есть сербские анклавы, которые фактически находятся в резервации. Это как индейцы в Штатах: загнали их и держат на привязи, на коротком поводке, чтобы они не рыпались. Вот так происходит. Что касается Косова, то это абсолютное прокси Вашингтона. Эти люди сорвутся с цепи по команде. Когда будет необходимо, они развяжут любую бойню и убьют 2-3-4 сербов, к примеру. Представьте такую гипотетическую ситуацию. Сразу возникает точка бифуркации, сразу переходит в горячую фазу, мгновенно. Что произойдет? Тут нужно будет только одно. Одно решение всей этой проблемы возможно: защитить сербский народ. Каким образом, это уже второй момент.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Представьте себе, что Белград обращается к России за помощью. Как будут пролегать, глядя на эту карту, военные воздушные коридоры? Учитывайте, что нашему министру иностранных дел иногда закрывают даже гражданские воздушные коридоры. Военные коммуникации с Сербией у нас не существуют. Они закрыты.
Владимир Ераносян:
Есть Средиземноморская эскадра, Черноморский флот. Есть база в Тартусе и Хмеймиме. В случае, если будет произведено с помощью прокси-сил, косовских албанцев, или каких-то сил, задействованных в этой операции, которая является фактом геноцида, то мы, безусловно, будем вынуждены прибегнуть к морскому десанту.
Надежда Сасс:
Драгон, сербы готовы к такому решению сложившейся ситуации?
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
У нас есть одна команда, называется «Мы голос из народа». Тут есть мой товарищ, генерал сербской армии, вчера мы как раз с ним обсуждали этот вопрос. Он говорит: проблему можно решить таким образом, что нужно предоставить России создание военной базы. Это на границе с Косово, но там все время военные учения происходят. И он говорит: нам нужно просто там пригласить, чтобы Россия поставила свою военную базу со всеми возможными средствами контроля. Не буду углубляться, но понятно, что это возможно и контроль этот можно осуществить. В данной ситуации даже этот KFOR не осмелится что-либо сделать. Во-первых, это территория Сербии. По резолюции 1244, мы имеем право там до тысячи военных, полицейских поставить. Это резолюция, за которую проголосовала и Америка. Соответственно, у нас есть и юридическая норма. И просто желание власти в Сербии должно быть такое, чтобы это дело осуществить. Я думаю, что это было бы серьезное препятствие, чтобы KFOR начало воевать против сербов. И эта ситуация смотрелась бы с совершенно другого угла, чем она смотрится сейчас.
Читайте также:
Политолог провела параллели между конфликтами в Косово и Закавказье. Как себя выдали западные элиты?
Путин поможет Вучичу только при одном условии. Военный аналитик назвал его
Востоковед: «Тем, кто пытается сохранить свои активы на Западе. Их отнимут»