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БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентской кампании в Беларуси

09 декабря 2016 13:24
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Новости Беларуси. Позитивные аспекты прошедшей парламентской кампании и шагах белорусских властей, направленных на продолжение работы по совершенствованию избирательного процесса, отмечены в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ. Документ был опубликован накануне и будет проанализирован ЦИК Беларуси и межведомственной экспертной рабочей группой в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, уже сейчас отчет можно рассматривать как основу для дальнейшего диалога и конструктивного взаимодействия с Бюро по избирательной проблематике.

# ОБСЕ

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