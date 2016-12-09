БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентской кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Позитивные аспекты прошедшей парламентской кампании и шагах белорусских властей, направленных на продолжение работы по совершенствованию избирательного процесса, отмечены в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ. Документ был опубликован накануне и будет проанализирован ЦИК Беларуси и межведомственной экспертной рабочей группой в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, уже сейчас отчет можно рассматривать как основу для дальнейшего диалога и конструктивного взаимодействия с Бюро по избирательной проблематике.