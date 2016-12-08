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Беларусь готова стать площадкой для обсуждения причин кризиса в международных отношениях

08 декабря 2016 18:58
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Новости Беларуси Официальный Минск призывает лидеров России, США, Евросоюза и Китая провести откровенный разговор о причинах кризиса в международных отношениях.

8 декабря в Гамбурге на встрече Совета глав МИД государств – участников ОБСЕ с этой инициативой выступил Владимир Макей.

Более 40 лет назад для разрядки в отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинский процесс.

Нынешнее положение дел в мире сулит перспективу новой холодной войны.

Архитектуру европейской безопасности необходимо выстраивать заново, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
С осознанием этого Президент Беларуси выступил с идеей нового миротворческого процесса аналогичного хельсинскому. Важно положить начало осмыслению новых правил формирующейся многополярности при безусловном уважении интересов друг друга. При необходимости, подключить к этому процессу международное экспертное сообщество.

Беларусь готова организовать соответствующие встречи в Минске. 

# Международная политика # Владимир Макей

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