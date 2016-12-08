Беларусь готова стать площадкой для обсуждения причин кризиса в международных отношениях

Новости Беларуси Официальный Минск призывает лидеров России, США, Евросоюза и Китая провести откровенный разговор о причинах кризиса в международных отношениях.
8 декабря в Гамбурге на встрече Совета глав МИД государств – участников ОБСЕ с этой инициативой выступил Владимир Макей.
Более 40 лет назад для разрядки в отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинский процесс.
Нынешнее положение дел в мире сулит перспективу новой холодной войны.
Архитектуру европейской безопасности необходимо выстраивать заново, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
С осознанием этого Президент Беларуси выступил с идеей нового миротворческого процесса аналогичного хельсинскому. Важно положить начало осмыслению новых правил формирующейся многополярности при безусловном уважении интересов друг друга. При необходимости, подключить к этому процессу международное экспертное сообщество.
Беларусь готова организовать соответствующие встречи в Минске.