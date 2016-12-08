Жизнь после СССР: каких успехов за 25 лет достигла независимая Беларусь?

Новости Беларуси. Создавать Содружество уже независимых государств пришлось на обломках сверхдержавы.

Она перестала существовать ровно 25 лет назад после подписания Беловежских соглашений.

Они же дали старт и новому интеграционному объединению.

И если некоторые республики, входящие в состав СССР, предпочли строить новую жизнь до основания разрушив старую. То в Беларуси пошли другим путем.

Здесь попытались сохранить всё лучшее из наследия старого мира и уже на этих кирпичах возводить новый фундамент – крепкий и независимый.

Герои нашего следующего сюжета были свидетелями произошедших перемен.

О жизни при «советах» Пётр Чаус вспоминает с легкой ностальгией. Военная карьера молодого офицера шла «в гору». Будущее было светлым и ясным, а службу довелось нести в 13 из 15 союзных республик.

Петр Чаус, министр по делам обороны Республики Беларусь (1991):

Я не знал, что такое границы, не знал, что такое языки разных народов, потому как все говорили на одном. За границей мы все были советскими. Такое вот понимание единое всех целей, задач и защиты родины.

В декабре 91 Петр Григорьевич возглавлял штаб Гражданской обороны Советского союза. Говорит, тогда после подписания «Беловежских соглашений», сожалеть о потерянной стране было некогда.

На обломках «красной империи» нужно было учиться жить самостоятельно – уже без союзных дотаций.

Петр Чаус:

Основа осталась. То что сохранилось и развелось говорит о том, что мы идём правильно. Ни одна из бывших 15 союзных республик такого опыта на сегодняшний день не имеют. И войны, которые прошли во многих республиках, и развалы – все это говорит о том, что ломать проще, чем что-то новое хорошее созидать.

О цене продуктовой независимости Герой Беларуси Василий Ревяко знает лучше других. В первую независимую пятилетку сельское хозяйство в нашей стране определили отраслью стратегической. Понятие колхоз с трудоднями и ореолом бедности уходило в прошлое. На смену ему пришли современные СПК.

Сегодня крепкие хозяйства – узнаваемый национальный бренд.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Мне представляется, что мы семимильными шагами шагнули от того жизненного уклада, который был тогда и который сегодня есть. У нас сегодня красивое, самодостаточное государство

Марина Лобач на олимпийский пьедестал почета в Сеуле взошла под флагом с серпом и молотом.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (1988):

Было 15 республик, и в нашем виде спорта в каждой республике были очень хорошие классные гимнастки. Конечно, конкуренция была очень большая. Сейчас девочкам немного проще, потому что страна одна, страна Беларусь, поэтому есть возможность попасть на международные соревнования.

И практически сразу, на взлете, ушла из большого спорта. Вернулась в зал уже в новой стране. После распада союза белорусской художественной гимнастике нужно было снова заявить о себе.

Фундамент сегодняшних побед уверена чемпионка – та самая советская закалка.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (1988):

Хорошо, что она осталась – та школа закалки Советского Союза. Поэтому что-то идёт сейчас в ногу со временем, что-то видоизменяется, очень много нового, но азы той школы художественной гимнастики, конечно, остались.

Разрушение СССР для большинства его граждан, стало личной трагедией. Но когда советская держава канула в историю, реальностью стала суверенная Беларусь. Устояв от соблазна разрушить старый мир до основания,

Синеокая обрела крепкий фундамент независимости,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.