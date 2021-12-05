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Мария Захарова: они явно добиваются обрушения белорусской экономики, снижения уровня жизни народа

05 декабря 2021 19:05
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Санкционное давление на Беларусь продолжается. ЕС и США ввели новый пакет ограничений против нашей страны, обвиняя нас в создании миграционного кризиса. Под рестрикции попали ряд организаций и некоторые официальные лица Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Мария Захарова: они явно добиваются обрушения белорусской экономики, снижения уровня жизни народа-1

Так, в частности, санкции против «Беларуськалия» и «Гродно Азот» поддержали Британия и США. При этом ЕС не стал ограничивать контакты с производителем наших азотных удобрений. В любом случае такие действия могут стать дополнительным фактором роста мировых котировок.  

А в российском МИД заявили, что новые санкции против Минска незаконны и негуманны. Как отметила Мария Захарова, они явно добиваются обрушения нашей экономики, снижения уровня жизни, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции».  

Мария Захарова: они явно добиваются обрушения белорусской экономики, снижения уровня жизни народа-4

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции».  

# Санкции # Мария Захарова # Фотофакт

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