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Польский политолог: ухудшились отношения с США, которые традиционно воспринимаются как основной стратегический партнёр Польши

05 декабря 2021 17:10
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Новости Польши. И пока наши журналисты на протяжении месяца не покидают границу, в Польше журналисты вынуждены выполнять свои профессиональные обязанности чуть ли не под конвоем. На границе открыли пресс-центр, но сразу же ввели жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Идеальная среда для появления фейков. И один из них не заставил себя долго ждать. На неделе Польша обвинила Беларусь в обстреле пограничных сооружений. Но даже при отдаленном рассмотрении эти заявления развалились, впрочем, как и многие другие. Почему Польша намеренно, и даже особо не заморачиваясь, искажает факты и к чему такая политика может привести, мы поговорили с польским политологом.  

Польский политолог: ухудшились отношения с США, которые традиционно воспринимаются как основной стратегический партнёр Польши-1

Матеуш Пискорский, политолог (Польша):  
Польша начинает быть воспринята как такая вот страна-изгой в Евросоюзе в связи с тем, что Польша, ну, получается, недоговороспособна с соседями и с Востока, и с Запада. Действительно, польская внешняя политика привела к определенного рода изоляции, что дополнительно усугубляет пессимизм, потому что практически нет друзей, нет партнеров на внешних периметрах польских границ. Я уже не говорю о том, что ухудшились даже отношения с той страной, которая традиционно воспринимается как основной стратегический партнер Польши. Я имею в виду США при администрации Байдена. Так что, на самом деле, поводов для социального оптимизма нет.  

Польский политолог: в отличие от белорусской стороны, которая допускала всех журналистов, Польша полностью закрыла доступ – читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Матеуш Пискорский # Джо Байден # Фотофакт

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