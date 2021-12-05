Польский политолог: ухудшились отношения с США, которые традиционно воспринимаются как основной стратегический партнёр Польши

Новости Польши. И пока наши журналисты на протяжении месяца не покидают границу, в Польше журналисты вынуждены выполнять свои профессиональные обязанности чуть ли не под конвоем. На границе открыли пресс-центр, но сразу же ввели жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Идеальная среда для появления фейков. И один из них не заставил себя долго ждать. На неделе Польша обвинила Беларусь в обстреле пограничных сооружений. Но даже при отдаленном рассмотрении эти заявления развалились, впрочем, как и многие другие. Почему Польша намеренно, и даже особо не заморачиваясь, искажает факты и к чему такая политика может привести, мы поговорили с польским политологом.