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Сергей Рачков рассказал о реакции Палаты представителей на резолюцию Европарламента

26 января 2025 19:11
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О ключевых приоритетах и направлениях внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы поговорили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Сергей Рачков рассказал о реакции Палаты представителей на резолюцию Европарламента-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В Палате представителей Национального Собрания тоже кратко отреагировали на резолюцию Европейского парламента. Парламентарии Беларуси отвергли данный документ. Хотел бы обратить внимание на один посыл, который сделан в этом комментарии. В частности, сказано о том, что содержательное наполнение данного документа не заслуживает никакого внимания и рассмотрения, потому что этот документ наполнен искажениями, фейками и дезинформацией. У нас наблюдение за выборами осуществляли более 500 международных наблюдателей, в том числе и из европейских стран. И действительно, у нас достаточно друзей в Европе. Мы поддерживаем тесные связи с рядом и парламентов, и наши политические партии очень активно взаимодействуют со своими партнерами в Европе.

# Выборы в Беларуси # Сергей Рачков

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