Сергей Рачков рассказал о реакции Палаты представителей на резолюцию Европарламента

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В Палате представителей Национального Собрания тоже кратко отреагировали на резолюцию Европейского парламента. Парламентарии Беларуси отвергли данный документ. Хотел бы обратить внимание на один посыл, который сделан в этом комментарии. В частности, сказано о том, что содержательное наполнение данного документа не заслуживает никакого внимания и рассмотрения, потому что этот документ наполнен искажениями, фейками и дезинформацией. У нас наблюдение за выборами осуществляли более 500 международных наблюдателей, в том числе и из европейских стран. И действительно, у нас достаточно друзей в Европе. Мы поддерживаем тесные связи с рядом и парламентов, и наши политические партии очень активно взаимодействуют со своими партнерами в Европе.