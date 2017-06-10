Максимальная интерактивность: белорусский павильон на выставке «ЭКСПО-2017» получился по-настоящему запоминающимся

Новости Беларуси. Нынешнюю ЭКСПО приурочили к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который накануне прошёл в столице Казахстана. Участие в нём принимал и Президент Беларуси. Наша страна уже год как наблюдатель в этом авторитетном содружестве. Это возможность быть в центре межрегиональных проектов. В свою очередь участники организации рассматривают Беларусь как связующий мост между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Индия и Пакистан. Кто бы мог подумать, что эти две страны когда-нибудь найдут общий язык. Да тем более на таком высоком международном уровне. На протокольном фото все они, теперь уже участники и «друзья по союзу» будут стоять рядом. Словно подтверждая: с каждым годом Шанхайская организация становится все более мощной и влиятельной.

Шанхайская организация сотрудничества занимает 60% территории Евразии, объединяет едва ли не половину населения планеты и формирует четверть мирового ВВП. А проблемы у всех, как говорится, «один в один»:

противостояние терроризму, экстремизму, преступности, нелегальной миграции, наркотрафику, наплыву беженцев. А вот если бы объединить усилия и разработать конкретные проекты? Подумать над этим предлагает белорусский Президент. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но по периметру Шанхайской организации как раз очень важно с точки зрения решения проблем страшной нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС, будет содействовать решению этого непростого вопроса. Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов: экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных.

Вот уже год Беларусь наблюдатель в Шанхайской организации. Но это не значит оставаться в стороне. Для нас – это возможность участия в межрегиональных проектах, с другой стороны в Беларуси участники организации видят мост между Востоком и Западом.

Алексей Беляев, политический аналитик:

Для Беларуси не только экспортные и одновременно импортные возможности, позволяющие нам с минимальными пошлинами ввозить необходимые нам товары. Не только это для нас важно. Для нас важно, что Шанхайская организация сотрудничества ещё и мощное объединение ядерных держав, которые фактически позволяют стабилизировать ситуацию. Сергей Кизима, политический аналитик:

Участие Беларуси в этой организации тоже самое, что в 1945 году участие Беларуси в становлении Организации Объединённых Наций. Перспективы грандиозные. Там встречаются лидеры мощнейших стран Азии и Евразии.Это возможность – обговаривать различные проблемы мира с организацией, влияние которой будет все больше нарастать. Так и возможность иметь двусторонние встречи Александр Лукашенко встречался с генеральным секретарем ООН, руководителями России, Китая, Афганистана, Таджикистана, премьер-министрами Индии и Пакистана. Некоторые из этих стран, кстати, представлены на международной выставке «ЭКСПО». Ее открытие символично совпало с днями саммита.

Белорусский павильон получился по-настоящему запоминающимся. Главная его особенность – максимальная интерактивность. А вот посмотреть здесь посетители могут на наши последние научные разработки,

оценить отечественный экотранспорт и зерноуборочный комбайн на газовом топливе.