Максимальная интерактивность: белорусский павильон на выставке «ЭКСПО-2017» получился по-настоящему запоминающимся
Новости Беларуси. Нынешнюю ЭКСПО приурочили к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который накануне прошёл в столице Казахстана. Участие в нём принимал и Президент Беларуси. Наша страна уже год как наблюдатель в этом авторитетном содружестве. Это возможность быть в центре межрегиональных проектов. В свою очередь участники организации рассматривают Беларусь как связующий мост между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индия и Пакистан. Кто бы мог подумать, что эти две страны когда-нибудь найдут общий язык. Да тем более на таком высоком международном уровне. На протокольном фото все они, теперь уже участники и «друзья по союзу» будут стоять рядом. Словно подтверждая:
с каждым годом Шанхайская организация становится все более мощной и влиятельной.
Шанхайская организация сотрудничества занимает 60% территории Евразии, объединяет едва ли не половину населения планеты и формирует четверть мирового ВВП. А проблемы у всех, как говорится, «один в один»:
противостояние терроризму, экстремизму, преступности, нелегальной миграции, наркотрафику, наплыву беженцев.
А вот если бы объединить усилия и разработать конкретные проекты? Подумать над этим предлагает белорусский Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но по периметру Шанхайской организации как раз очень важно с точки зрения решения проблем страшной нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму.
Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС, будет содействовать решению этого непростого вопроса.
Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов: экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных.
Вот уже год Беларусь наблюдатель в Шанхайской организации. Но это не значит оставаться в стороне. Для нас – это возможность участия в межрегиональных проектах, с другой стороны в Беларуси участники организации видят мост между Востоком и Западом.
Алексей Беляев, политический аналитик:
Для Беларуси не только экспортные и одновременно импортные возможности, позволяющие нам с минимальными пошлинами ввозить необходимые нам товары. Не только это для нас важно.
Для нас важно, что Шанхайская организация сотрудничества ещё и мощное объединение ядерных держав,
которые фактически позволяют стабилизировать ситуацию.
Сергей Кизима, политический аналитик:
Участие Беларуси в этой организации тоже самое, что в 1945 году участие Беларуси в становлении Организации Объединённых Наций. Перспективы грандиозные. Там встречаются лидеры мощнейших стран Азии и Евразии.Это возможность – обговаривать различные проблемы мира с организацией, влияние которой будет все больше нарастать. Так и возможность иметь двусторонние встречи
Александр Лукашенко встречался с генеральным секретарем ООН, руководителями России, Китая, Афганистана, Таджикистана, премьер-министрами Индии и Пакистана.
Некоторые из этих стран, кстати, представлены на международной выставке «ЭКСПО». Ее открытие символично совпало с днями саммита.
Белорусский павильон получился по-настоящему запоминающимся. Главная его особенность – максимальная интерактивность. А вот посмотреть здесь посетители могут на наши последние научные разработки,
оценить отечественный экотранспорт и зерноуборочный комбайн на газовом топливе.
Отправиться в путешествие вокруг света можно на 170 гектарах территории. Кстати, к выставке Казахстан готовился очень тщательно. За пять лет подготовки было создано 55 тысяч новых рабочих мест, построено 200 новых отелей. Планируется, что за три месяца работы выставку посетят до пяти миллионов гостей.