Александр Лукашенко: будучи членами ШОС, Индия и Пакистан не просто приблизятся к решению проблем, но их решат

Новости Беларуси. Безопасность и экономическое измерение: Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На саммите в Астане глава государства подчеркнул: Беларусь как донор региональной стабильности может на деле вносить конкретный вклад в достижение целей Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, мы готовы усиливать роль нашей страны как связующего звена между Европой и Азией. Также Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии международной выставки «ЭКСПО-2017». Есть там и белорусский павильон. Его главная особенность – максимальная интерактивность.

Юлия Бешанова, СТВ:

Спустя несколько лет после образования Шанхайской организации сотрудничества в мире стали появляться новые вызовы и угрозы: терроризм, экстремизм, проблемы с организованной преступностью. Таким образом, на первый план вышли проблемы с региональной безопасностью. Справиться с такими проблемами в одиночку практически невозможно. 17 саммит ШОС в Астане – политическое событие, к которому 9 июня приковано внимание всего Евразийского континента. Символично, что встреча проходит на земле Казахстана. Много веков назад здесь проходил Великий Шелковый путь, который связал Европу и Азию, Восток и Запад. С тех пор изменился набор товаров и политическая карта мира. Но осталась необходимость и в сотрудничестве. Беларусь в статусе наблюдателя к организации примкнула год назад. Кстати, первая из европейских стран. Для нас такое партнерство – возможность участия в межрегиональных проектах. Партнеры видят в нас своеобразный плацдарм между Востоком и Западом. Фундамент нового по историческим меркам геополитического объединения строится на принципах равенствах и взаимного доверия. Изначально организация создавалась, чтобы вместе противостоять всплеску международного терроризма. В свете последних событий в Британии, Европе, Иране задача не теряет актуальность.

Такие масштабные мероприятия – это еще и возможность для лидеров пообщаться в кулуарах. Александр Лукашенко для участия в работе саммита прибыл 8 июня и еще до старта главного разговора провел ряд встреч. На полях форума Александр Лукашенко встретился руководителями России, КНР, Афганистана и Таджикистана. Ранее пообщался с тет-а-тет с Антониу Гуттерише – генеральным секретарем ООН. Уже за круглым столом глава белорусского государства заявил: год в работы в статусе нашей страны в статусе наблюдателя подтвердил правильность выбранного курса. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил нас в правоте сделанного выбора. Я естественно здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность. Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства – Индия и Пакистан – становятся ее полноправными членами. Это не просто важнейший результат, это мужественный и ответственный шаг нашей организации. Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. Уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат. Основа большой «шанхайской семьи» – борьба с международными проблемами: терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью. Так что приоритеты Беларуси в сфере безопасности идентичны основным идеям ШОС. В списке – противодействие наркотрафику, нелегальной миграции, торговле людьми.

Объединяющее начало и экономическое сотрудничество. Развивать это направление – одно из предложений белорусской стороны. Задача на ближайшее время – максимально наполнить эту сферу реально работающими проектами. Александр Лукашенко:

Скажу откровенно, сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Так вот если бы Европа не отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а помогла этому бедному региону, сегодня бы Европа не имела этой проблемы. И сегодняшнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но по периметру Шанхайской организации как раз очень важно с точки зрения решения этой страшной нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса. Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов: экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных. В том числе – с активным привлечением и государств-наблюдателей. И то, что об этом сегодня говорили президент Китая, президент России – крупнейшие участники ШОС, небедные участники – говорит о том, что и эта эконмическая проблема может быть решена. Так же придаем большое значение решению задач по устранению препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в Евразии. В отличие от европейских антиглобалистких тенденций, Евразия демонстрирует стремление к объединению. ШОС – это шесть стран участниц и шесть наблюдателей. Есть еще партнеры, но это пока «дальние родственники». В прочем, карты уже можно обновлять. Индия и Пакистан – теперь полноправные участники организации. Таким образом, организация с регионального уровня выходит на континентальный и представляет интересы трех миллиардов человек. А совокупный ВВП составит повысится до 33 триллионов долларов. Раньше Исламабад и Нью-Дели было сложно назвать «партнерами». Но сегодняшняя геополитическая ситуация подталкивает к дружескому диалогу.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Позвольте мне поздравить с вхождением в ШОС в качестве полноправного государства-члена. По итогам работы саммита подписано 11 документов. Договорились о совместной борьбе с международным терроризмом, подписали Астанинскую декларацию и Конвенцию о противодействии экстремизму. Полномочия председателя перешли к Китаю. Планируется, что следующая встреча глав стран-участниц ШОС пройдет летом 2018 года в Пекине.

Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Подчеркнута решимость государств-членов ШОС наращивать согласованные усилия по противодействию общим вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности. Подчеркнута так же важность активизации работы по принятию всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом, а так же по ратификации (конечно же, с учетом национальных интересов государств-членов ШОС) 19 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом. С полей саммита – на поле «ЭКСПО-2017». За пять лет подготовки в Астане построили «город в городе» – на 170 гектарах павильоны больше сотни стран, настоящее путешествие вокруг света. Тематическая выставка «энергия будущего» погружает в мир, казалось бы, фантастических научных разработок. Участие во всемирной ярмарке – возможность продемонстрировать товар «лицом».