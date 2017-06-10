Современный электробус, макеты дорожной и сельскохозяйственной техники: чем удивляет Беларусь на «ЭКСПО-2017»?

Новости Беларуси. Выставка «ЭКСПО-2017» открылась 10 июня для посетителей.
В Астане представлена и белорусская экспозиция.
Главная особенность нашего павильона – максимальная интерактивность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка «ЭКСПО-2017» открылась 10 июня для посетителей.
В Астане представлена и белорусская экспозиция.
Главная особенность нашего павильона – максимальная интерактивность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современный электробус, макеты нашей дорожной и сельскохозяйственной техники. Много внимания уделено также тематике Великого Шелкового пути. Кроме того, вплоть до 10 сентября все желающие смогут на память приобрести себе «частичку Синекой».
На полках специализированного магазина продукция изо льна, национальные костюмы, сувениры, косметика.
Выставку ЭКСПО приурочили к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который накануне прошёл в Астане. Участие в нём принял Президент Беларуси. Наша страна уже год является наблюдателем в авторитетном содружестве. Это возможность быть в центре межрегиональных проектов.
С другой стороны в Беларуси участники организации видят связующий мост между Востоком и Западом.
Сергей Кизима, политический аналитик:
Участие Беларуси в этой организации тоже самое, что в 1945 году участие Беларуси в становлении Организации Объединённых Наций. Перспективы грандиозные.
Там встречаются лидеры мощнейших стран Азии и Евразии.
Это возможность – обговаривать различные проблемы мира с организацией, влияние которой будет все больше нарастать. Так и возможность иметь двусторонние встречи
Алексей Беляев, политический аналитик:
Для Беларуси не только экспортные и одновременно импортные возможности,
позволяющие нам с минимальными пошлинами ввозить необходимые нам товары.
Не только это для нас важно. Для нас важно, что Шанхайская организация сотрудничества ещё и мощное объединение ядерных держав, которые позволяют стабилизировать ситуацию
Прошедший саммит в Астане многие назвали историческим. Одна из самых влиятельных международных организаций, которая занимает около 60 процентов территории Евразии, объединяет едва ли не половину населения планеты и формирует четверть мирового ВВП, пополнилась двумя новыми участниками. Страны с исторически сложными отношениями,
Индия и Пакистан, теперь будут сотрудничать в рамках Шанхайской организации.