Современный электробус, макеты дорожной и сельскохозяйственной техники: чем удивляет Беларусь на «ЭКСПО-2017»?

Современный электробус, макеты нашей дорожной и сельскохозяйственной техники. Много внимания уделено также тематике Великого Шелкового пути. Кроме того, вплоть до 10 сентября все желающие смогут на память приобрести себе «частичку Синекой».

С другой стороны в Беларуси участники организации видят связующий мост между Востоком и Западом.

Выставку ЭКСПО приурочили к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который накануне прошёл в Астане. Участие в нём принял Президент Беларуси. Наша страна уже год является наблюдателем в авторитетном содружестве. Это возможность быть в центре межрегиональных проектов.

Сергей Кизима, политический аналитик: Участие Беларуси в этой организации тоже самое, что в 1945 году участие Беларуси в становлении Организации Объединённых Наций. Перспективы грандиозные.

Там встречаются лидеры мощнейших стран Азии и Евразии.

Это возможность – обговаривать различные проблемы мира с организацией, влияние которой будет все больше нарастать. Так и возможность иметь двусторонние встречи



Алексей Беляев, политический аналитик:

Для Беларуси не только экспортные и одновременно импортные возможности,

позволяющие нам с минимальными пошлинами ввозить необходимые нам товары.

Не только это для нас важно. Для нас важно, что Шанхайская организация сотрудничества ещё и мощное объединение ядерных держав, которые позволяют стабилизировать ситуацию