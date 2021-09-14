Обращение белорусских парламентариев стало официальным документом Генассамблеи ООН
Новости Беларуси. Официальным документом Генассамблеи ООН стало обращение белорусских парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно распространено по пункту, который звучит как отказ от применения односторонних экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления.
Белорусские парламентарии призвали объективно и непредвзято оценивать ситуацию вокруг нашей страны. В то время как вместо поддержки и развития, целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси.
Против страны развернута массированная информационная агрессия. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению страны прав на проведение международных спортивных соревнований, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний, а в конечном итоге – обычных граждан страны. Депутаты уверены: такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности.