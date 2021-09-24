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Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Владимир Макей с заместителем генсека ООН

24 сентября 2021 19:14
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От Ямайки и Мозамбика до Венгрии и Эстонии. Глава МИД Беларуси продолжает переговорный марафон в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генассамблея Организации Объединенных Наций – именно та площадка, где обсуждаются главные мировые проблемы.

Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Владимир Макей с заместителем генсека ООН-1

Так, вопросы борьбы с терроризмом и углубление сотрудничества Беларуси и ООН на антитеррористическом треке были 24 сентября в центре внимания во время встречи Владимира Макея с заместителем генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым. Состоялись переговоры также с коллегой из Венесуэлы. Обсудили торгово-экономические и политические вопросы сотрудничества, международную повестку и с руководителем МИД Мозамбика.

Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Владимир Макей с заместителем генсека ООН-4

Об увеличении поставок белорусской автотехники и создании совместных предприятий говорили с министром иностранных дел Вьетнама. В планах открытие в Хошимине генконсульства Беларуси. В ходе беседы с министрами иностранных дел Венгрии и Эстонии затронут широкий спектр вопросов.

Вопросы борьбы с терроризмом обсудил Владимир Макей с заместителем генсека ООН-7

Проведена встреча также по инициативе дипкорпуса Ямайки. Благодарность белорусам за организацию оздоровления и отдыха сирийских детей, а также за гуманитарную помощь высказал министр иностранных дел этой страны. Обсуждена возможность обмена визитами на высоком уровне.

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