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Макей продолжает серию встреч в Нью-Йорке. С кем назначены переговоры?

24 сентября 2021 07:53
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Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси продолжает переговорный марафон в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей продолжает серию встреч в Нью-Йорке. С кем назначены переговоры?-1

Генассамблея Организации Объединенных Наций – именно та площадка, где обсуждаются главные мировые проблемы. Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Эти темы затронули во время продовольственного саммита.  

Министр иностранных дел Беларуси также продолжает серию двусторонних встреч и переговоров в Нью-Йорке. 23 сентября состоялись его переговоры с коллегами из Венесуэлы, Вьетнама, Мозамбика, Ямайки, Эстонии, Сирии и Венгрии.  

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# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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