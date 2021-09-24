Макей продолжает серию встреч в Нью-Йорке. С кем назначены переговоры?

Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси продолжает переговорный марафон в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея Организации Объединенных Наций – именно та площадка, где обсуждаются главные мировые проблемы. Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Эти темы затронули во время продовольственного саммита.

Министр иностранных дел Беларуси также продолжает серию двусторонних встреч и переговоров в Нью-Йорке. 23 сентября состоялись его переговоры с коллегами из Венесуэлы, Вьетнама, Мозамбика, Ямайки, Эстонии, Сирии и Венгрии.