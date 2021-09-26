Генсек ООН на встрече с Макеем подтвердил тёплое и уважительное отношение к Беларуси

Новости Беларуси. Генсек ООН на встрече с главой МИД Беларуси подтвердил теплое и уважительное отношение к нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Антониу Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы реформирования Организации, вклад Беларуси в дело повышения ее роли и значения в мире, а также ряд проблемных аспектов на треке отношений Беларусь – ООН. Стороны отметили традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия.