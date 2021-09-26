Генсек ООН на встрече с Макеем подтвердил тёплое и уважительное отношение к Беларуси

Новости Беларуси. Генсек ООН на встрече с главой МИД Беларуси подтвердил теплое и уважительное отношение к нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Макей и Антониу Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы реформирования Организации, вклад Беларуси в дело повышения ее роли и значения в мире, а также ряд проблемных аспектов на треке отношений Беларусь – ООН. Стороны отметили традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия.
Генеральный секретарь высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества по всем направлениям с Беларусью. Состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки дня. Не осталась без внимания тема внутриполитической ситуации в Беларуси и процессы, связанные с обсуждением предстоящих у нас преобразований в Конституции.
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