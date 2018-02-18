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«Всё идёт в таком спокойном режиме» – наблюдатель из России о ходе выборов в местные Советы

18 февраля 2018 16:09
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Новости Беларуси. За ходом выборов следят более 28 с половиной тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них представители политических партий и общественных объединений. Кроме того, ЦИК аккредитовал и международных наблюдателей. Это 46 сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси.  

«Всё идёт в таком спокойном режиме» – наблюдатель из России о ходе выборов в местные Советы-1

Алексей Маскалев, первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:  
Хотим отметить достаточно высокую явку. Торжественная, приятная атмосфера и везде нас встречали очень приветливо. Нарушений как таковых по нашим вопросам нигде не замечено. Все идет в таком спокойном режиме.  

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы  

Больше всего своих сотрудников для наблюдения за выборами направили посольства Литвы, России и США.  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Алексей Маскалев

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