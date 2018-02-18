«Всё идёт в таком спокойном режиме» – наблюдатель из России о ходе выборов в местные Советы

Новости Беларуси. За ходом выборов следят более 28 с половиной тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Среди них представители политических партий и общественных объединений. Кроме того, ЦИК аккредитовал и международных наблюдателей. Это 46 сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси.

Алексей Маскалев, первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Хотим отметить достаточно высокую явку. Торжественная, приятная атмосфера и везде нас встречали очень приветливо. Нарушений как таковых по нашим вопросам нигде не замечено. Все идет в таком спокойном режиме.

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы