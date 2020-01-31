«Это может быть возможностью». Политологи о том, как выход Великобритании из ЕС отразится на Беларуси

Новости мира. Великобритания 31 января покинет Евросоюз. Событие, которого ждали не все даже в самой Англии, случится в полночь. Мгновения до Brexit отсчитывает проекция часов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это – начало новой эпохи в истории Европы, уже не столь единой. Как Brexit повлияет на будущее? Рассуждает Дмитрий Боярович.

Все меньше времени. Последние мгновения Великобритании в ЕС отсчитывают часы на Даунинг-стрит. Шаг, за который так активно выступал Борис Джонсон, наконец свершится. А сам премьер-министр вот-вот обратится с посланием к нации.

Brexit для Великобритании – решение неоднозначное. Почти половина британцев – 48% – были против. Его дата откладывалась несколько раз. В итоге процесс затянулся больше чем на три года. В стране сменилось три премьер-министра, а экономика потеряла 170 миллиардов долларов.

Для меня это грустный день. Мы закрываемся вместо того, чтобы открываться. Мы должны быть открыты.

Мне тревожно за будущее Евросоюза. Что это – теперь, может, и английский язык не будет для всех общим? Я волнуюсь.

Знаете, это похоже на развод. Но я все равно буду любить свою страну. Ведь по сути мы и так были слегка обособлены от ЕС.

Де-факто до конца 2020 для Великобритании ничего не изменится. Страна сохранит доступ к общему рынку, будет следовать законодательству ЕС. И главное – делать отчисления в бюджет Союза, а это миллиарды фунтов стерлингов. А спустя год уйдет в свободное плавание. Правда, пока непонятно, на каких именно условиях. Как бы там ни было, социологи прочат снижение ВВП страны на 3,5 % к 2029 году.

Вадим Боровик, политолог:

Если говорить о выходе Великобритании, то, естественно, сегодня мы видим их финансовые потери. Здесь в какой-то степени пострадал сам имидж Европейского союза. Все-таки вышло очень солидное, крупное государство, серьезный мировой игрок.

Беларусь не сторонник Brexit. Мы понимаем: выход Великобритании из ЕС – огромная потеря для объединения. Вместе с тем, это может открыть новые возможности. Туманный Альбион – третий торговый партнер нашей страны после России и Украины. Много товаров здесь импортируют, а договариваться о поставках напрямую – без посредников – всегда эффективней. Тем более, что британское правительство планирует заключить максимум договоров о свободной торговле с третьими странами в ближайшее время.

Алексей Беляев, политолог:

Если будут какие-то более выгодные двусторонние отношения между Великобританией и Беларусью, то это может быть возможностью, дорогой для европейских товаров через Британию с меньшими, возможно, какими-то пошлинами, издержками, их приток на нашу территорию.