Станкевич: нужна международная интернет-конституция

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Может ли сейчас, когда один миропорядок рушится, а другой еще не возник, когда мир поделен на лагеря, коллективный Запад, с одной стороны, потом не Запад – все остальное. И с той стороны, и с другой есть ракетно-ядерные арсеналы, танки, самолеты и интернет-платформы. И вот армии, вооруженные ракетами, танками, самолетами и интернет-платформами, сходятся и начинают бороться. У нас такие платформы, у вас сякие платформы. Можем ли мы в этой обстановке представить себе существование некого острова в интернете, который ни от кого не зависит?

Вот я с чем соглашусь? Что нет такой тотальной независимости, что придется вступать в диалог, придется в диалоге устанавливать компромиссные правила. Но что здесь важно? Эти правила должны устанавливаться международным сообществом по согласию. По согласию основных игроков, хотя бы великих держав.

Если Запад говорит, что правила устанавливаем мы, это мир, основанный на правилах, и это интернет, основанный на наших правилах. Вот если такая ситуация, мир на наших правилах и интернет на наших правилах, почему? Потому что мы демократии, мы цивилизация, а все остальное – это варварство, которое мы призовем к порядку и упорядочим. Вот если такой подход и к интернету тоже, то да, тогда война. Тогда вот такое противостояние. В том числе используя злоупотребление правосудием, которое происходит в случае с Дуровым. Нужна международная интернет-конституция.