Надежда Сасс, ведущая: Хорошо известно, что Макрон активный пользователь Telegram. Понимает ли он негативные последствия истории Дурова в плане доверия влиятельных экономических игроков по отношению к Франции? Финансы могут просто утечь из Парижа куда-нибудь в Дубай, где миллиардеры не рискуют быть арестованными по политическим причинам.

Никола Миркович, политический аналитик:

Да ему все равно. Потому что ему не интересно, что думает народ Франции. Он очень непопулярен. И я бы даже сказал, что нет никакой интриги, он никогда демократическим путем не был бы избран, если бы не было вопросов к демократической системе Франции. Он просто выполняет указы Запада, указы Белого дома. И сейчас больше нет места для свободы слова. И ситуация весьма шокировала даже народ Франции. И то, что он делает во имя коллективного Запада, конечно же, оказывает давление на предпринимателей, в частности, на очень успешного предпринимателя, который поддерживал свободу слова.

Система правосудия сейчас во Франции является скорее инструментом шпионажа за людьми, инструментом слежки и контролем нарратива. И, естественно, им не нравится, что люди сейчас обмениваются идеями свободно. Как, в общем, и должно происходить в демократической системе. Они хотят контролировать эту информацию. И это просто безумие. Несколько лет назад никто бы не поверил, что французское правосудие может арестовать такого человека, как Павел Дуров.