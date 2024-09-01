Василец: было очевидно, что Запад рано или поздно решит поставить Telegram под свой контроль

Дмитрий Василец, глава запрещенной Украинской политической партии «Держава»:

Для меня это на самом деле очевидная была история, что западные страны рано или поздно постараются поставить платформу Telegram полностью под свой контроль. Потому что здесь на самом-то деле, если посмотреть суть происходящего, идет противостояние, кто же будет в конечном итоге решать, что смотреть людям по всему миру. Это будет решать либо где-то кто-то в Вашингтоне или в Лондоне, либо все-таки люди сами будут решать. Потому что в основу Telegram как раз заложен принцип, если человек подписался на какой-либо ресурс, то он в любом случае получит информацию от этого ресурса. И никто за него не будет решать, смотреть ему или нет. А вот в любой социальной сети лента новостей модерируется алгоритмом, который программируется с учетом интересов, как мы это видим по другим социальным сетям, собственно хозяина.