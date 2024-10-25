Саммит в Казани демонстрирует, что политика изоляции России и Беларуси не сработала – политаналитик

Стремление глобального большинства к многополярному мироустройству – объективная причина существования БРИКС. Об этом накануне заявил глава государства на полях саммита в Казани, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил проблемы, которые есть в объединении, тем не менее, сегодня взгляды БРИКС близки все большему количеству стран.

О чем свидетельствует количество участников заседания «БРИКС плюс/аутрич». А также число государств, подавших заявку на вступление в эту международную структуру. За одним столом в Казани собрались представители стран, которые хотят взаимного уважения и равноправного партнерства – на благо своих экономик и своих народов.

Александр Степанов, программный директор Академии политических наук (Россия):

Участники данного интеграционного объединения настроены на защиту своих интересов, на продвижение взаимовыгодного партнерства. И, кстати, БРИКС никогда не транслировал какую-то негативную повестку. БРИКС – это не против кого-то. БРИКС – это в рамках создания новых возможностей развития. И как раз та повестка, которая транслируется на сегодняшний день в Казани, она обозначает очень серьезный спектр ключевых направлений взаимовыгодного сотрудничества в контурах группы.

Беларусь получила статус партнера БРИКС. Это обязательная ступень перед вступлением в это объединение. Как отмечают эксперты, наша страна может внести серьезный вклад в построение новой архитектуры безопасности, запрос на которую очевиден во всем мире, если посмотреть на число вооруженных конфликтов. Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС. Мировые СМИ посветили саммиту БРИКС материалы на своих главных страницах. Журналисты отмечают, роль БРИКС на мировой арене растет и экономический вектор явно смещается в сторону этой организации. С особым интересом за саммитом наблюдали и американские репортеры. В итоге за океаном вынуждены были признать, санкции не сработали, в изоляцию угодил сам Запад.