Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине

Вашингтон делает все, чтобы втянуть Республику Беларусь, а также другие страны в конфликт. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля, выступая на ВНС во Дворце Республики.

По словам белорусского лидера, эти механизмы запущены и направлены на ослабление и западно-, и восточноевропейских регионов. А Украине сегодня необходим мир, уверен Лукашенко. И сегодня сложилась самая удобная ситуация для проведения мирных переговоров. Начать Президент предлагает именно со стамбульских договоренностей.

Белорусский лидер обращает внимание, что военные и главы западных спецслужб, а также политики и руководители государств публично озвучивают, что нельзя допустить победы российского лидера Владимира Путина. Чтобы сохранить мир, Александр Лукашенко предложил Западу сыграть вничью с Российской Федерацией, иначе Украина прекратит свое существование.