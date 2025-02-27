Исключительно оборонительный характер – Лукьянов про Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

Союзный щит для совместной обороны. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства ратифицирован парламентариями Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает, что развитие двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Договор определяет взаимные обязательства в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Характер помощи согласуется лидерами Беларуси и России.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Важно отметить, что это соглашение не направлено против третьих стран, а носит исключительно оборонительный характер и подчеркивает высочайшую степень взаимодоверия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Парламентарии единогласно поддерживают такое движение. Я уверен, что в будущем это является надежным залогом от посягательства к границам не только Республики Беларусь, но и всего Союзного государства.

Договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами. Соглашение заключается на 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.