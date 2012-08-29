Завершился визит президента Азербайджана в Беларусь. Лукашенко лично провел Алиева к самолету

Новости Беларуси. Завершился официальный двухдневный визит президента Азербайджана в Беларусь. В аэропорту своего азербайджанского коллегу лично провожал белорусский лидер. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев еще раз сверили свои позиции в торгово-экономическом сотрудничестве. Пообщались в формате один на один. Более детально обсудили сроки и возможность реализации совместных проектов. Главы государств договорились также ориентироваться на совместный экспорт товаров на рынки третьих стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы хотели бы все-таки опереться на Кавказе на Азербайджан. Буду просить вас, чтобы вы не только предоставили такую возможность (это выгодно), но чтобы мы с вами вместе вышли на рынки других стран: и соседних с вами государств, и особенно Иран и Турция. Нас очень интересуют они. У вас там огромные возможности, высокий авторитет. Мы хотели бы, чтобы не только белорусские, но и азербайджанские товары, совместно произведенные там, активнее вышли на эти рынки. Это был бы серьезный прорыв. И выгода большая и для нас, и для вас.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Нам надо думать об экспортном потенциале, экспортных рынках. Здесь совместные производства с белорусскими производителями как раз будут экспортнооритентированными.

Я приветствую Ваше решение по приоритетному сотрудничеству на Кавказе с Азербайджаном. Для этого есть все предпосылки. И наши отношения. Также Азербайджан сегодня – это около 80% экономики всего Кавказа. Это крупнейшая страна с огромными ресурсами, с большим потенциалом. Так что мы очень многое можем сделать вместе. Думаю, ориентированность на рынки третьих стран будет как раз новым направлением нашего сотрудничества.

После содержательного разговора президент Беларуси проводил своего азербайджанского коллегу к трапу и самолет Ильхама Алиева из Национального аэропорта «Минск» направился в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.