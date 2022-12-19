Путин в Минске. Во Дворце Независимости начинаются переговоры президентов Беларуси и России
Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня. Несмотря на динамичное развитие белорусско-российских взаимоотношений, а успехи союзного строительства очевидны, проблемные вопросы есть. И некоторые моменты требуют именно решений на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание к встрече Президентов Беларуси и России повышенное. Переговоры лидеров освещают около сотни представителей СМИ. Во Дворце Независимости работают и несколько съемочных групп СТВ.
Что известно к этому часу готова рассказать наш политический обозреватель Виктория Ходосок. Она уже на прямой связи с нами.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Итак, «союзнические переговоры» во Дворце Независимости начинаются. Президенты прибыли. Александр Лукашенко лично встречал у трапа самолета Владимира Путина. Это, безусловно, знак высокого уважения и теплой давней дружбы между двумя лидерами.
Сегодняшние переговоры во Дворце Независимости проходят в двух форматах: сперва в расширенном, затем лидеры намерены пообщаться один на один. С обеих сторон участие в открытом обсуждении примут делегации. Это представители оборонного сектора, экономического блока. Сложно прогнозировать, сколько займут по времени эти обсуждения. Но явно есть что обсудить. Ведь белорусско-российским отношениям есть куда двигаться. Да и не секрет, что хватает и проблемных моментов. Хотя этот год самый насыщенный по контактам. Не единожды лично встречались лидеры двух стран, в Минск прилетали российские губернаторы, да и белорусские специалисты вели деловые переговоры с коллегами-союзниками.
Но основа основ – конечно, это экономика. Странам неплохо удается справляться с экономическими вызовами. Хотя, как говорит зачастую Александр Лукашенко, утверждаем с осторожным оптимизмом. По итогам 10 месяцев года объем взаимной торговли товарами сложился в размере порядка 36,5 миллиарда долларов. Но ведь еще не конец года. Цифры будут явно выше. Экономический потенциал также обсудят на встрече.
Пообщаться с лидерами стран будет возможность и у журналистов. По окончании мероприятия запланирован пресс-подход. Мы продолжаем нашу работу во Дворце Независимости больше подробностей расскажем в нашем вечернем выпуске.
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