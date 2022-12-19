Путин в Минске. Во Дворце Независимости начинаются переговоры президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня. Несмотря на динамичное развитие белорусско-российских взаимоотношений, а успехи союзного строительства очевидны, проблемные вопросы есть. И некоторые моменты требуют именно решений на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание к встрече Президентов Беларуси и России повышенное. Переговоры лидеров освещают около сотни представителей СМИ. Во Дворце Независимости работают и несколько съемочных групп СТВ.