Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»

Авторская журналистика на СТВ. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: О времена, о нравы! Это крылатое выражение из образцовой речи Цицерона является вершиной римского ораторского искусства. Сейчас все то же. Очевидное не замечают, правду затмила ложь, к хорошему не то что привыкли, относятся как к обязательной опции. Президент должен убеждать спортсменов выигрывать, чиновников – работать, а всех внушительных – в очевидных фактах.

Я никогда не был мейнстримом. Удобным и трендовым. Не за лайки я выхожу в эфир, не ради просмотров, а чтобы довести и обосновать интересы государства. Иногда очевидные, иногда глубинные.

Жесткая правда никому не удобна. Поэтому оппоненты пытаются ее высмеять, самопровозглашенные лидеры гражданского общества – наметать эпитетов.

Переобуть, например, в лаковые туфельки. Под чужой пятой тех, кто в лаковых туфельках, вы окажетесь, если не прекратите выискивать изъяны, критиковать ради критики и считать себя абсолютом истины. Невероятность проявляется одинаково. Неважно, под каким ты флагом. Экстремистским или государственным.

Подробности в видеоматериале.