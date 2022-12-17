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Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»

17 декабря 2022 12:58
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Авторская журналистика на СТВ. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.  

Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
О времена, о нравы! Это крылатое выражение из образцовой речи Цицерона является вершиной римского ораторского искусства. Сейчас все то же. Очевидное не замечают, правду затмила ложь, к хорошему не то что привыкли, относятся как к обязательной опции. Президент должен убеждать спортсменов выигрывать, чиновников – работать, а всех внушительных – в очевидных фактах.  

Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»-4

Я никогда не был мейнстримом. Удобным и трендовым. Не за лайки я выхожу в эфир, не ради просмотров, а чтобы довести и обосновать интересы государства. Иногда очевидные, иногда глубинные.  

Жесткая правда никому не удобна. Поэтому оппоненты пытаются ее высмеять, самопровозглашенные лидеры гражданского общества – наметать эпитетов.

Переобуть, например, в лаковые туфельки. Под чужой пятой тех, кто в лаковых туфельках, вы окажетесь, если не прекратите выискивать изъяны, критиковать ради критики и считать себя абсолютом истины. Невероятность проявляется одинаково. Неважно, под каким ты флагом. Экстремистским или государственным.  

Подробности в видеоматериале.  

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# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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