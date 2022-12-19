Во Дворце Независимости готовятся к белорусско-российским переговорам на высшем уровне
Новости Беларуси. Дворец Независимости 19 декабря станет площадкой для белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Запланирован рабочий визит Владимира Путина в нашу страну. Программа переговоров ожидается насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один. Как планируется, главы государств подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ.
В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
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