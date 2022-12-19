Прямой эфир

Во Дворце Независимости готовятся к белорусско-российским переговорам на высшем уровне 

19 декабря 2022 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дворец Независимости 19 декабря станет площадкой для белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Запланирован рабочий визит Владимира Путина в нашу страну. Программа переговоров ожидается насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости готовятся к белорусско-российским переговорам на высшем уровне -1

Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один. Как планируется, главы государств подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. 

Во Дворце Независимости готовятся к белорусско-российским переговорам на высшем уровне -4

В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»
17 декабря 2022 12:58

Пустовой: «Чиновники на местах – это отражение общества. Какие мы, такие и они»

«Поддержка стабильности в обществе». Алёна Дзиодзина о значимости ВНС для белорусов
16 декабря 2022 11:51

«Поддержка стабильности в обществе». Алёна Дзиодзина о значимости ВНС для белорусов

Навальный, олигархи и экономика. Как Запад пытался воздействовать на Россию с февраля?
15 декабря 2022 19:19

Навальный, олигархи и экономика. Как Запад пытался воздействовать на Россию с февраля?