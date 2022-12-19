Во Дворце Независимости готовятся к белорусско-российским переговорам на высшем уровне 

Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один. Как планируется, главы государств подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ.