Лукашенко: У нас избыток специалистов с высшим образованием. Поставлена задача этот процесс отрегулировать

Новости Беларуси. После посещения ФМО БГУ Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Разговор на тему образования продолжили. Александр Лукашенко заявил о необходимости сокращения набора в ВУЗы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

У нас избыток специалистов с высшим образованием. Нам нужны другие специальности. Скажу прямо: за год, к новому учебному году, поставлена задача, в основном, этот процесс отрегулировать. Мы должны четко, и это правильно вы сказали, это будет честнее перед людьми, набирать столько людей, сколько нам надо. Потому что, даже если ты за собственный счет обучаешься и выпускаешься, это же наши граждане. Им же нужны рабочие места, а их не хватает. Оплата за обучение у нас действительно, наверное, немаленькая. Но это все-таки не та оплата, которая в России и других государствах. Далеко не та оплата. Это было, во-первых.

Во-вторых, не дело, если мы идем путем повышения оплаты за образование. Мы ведь декларировали то, что среднее образование, понятно, у нас бесплатное, но и ВУЗовское бюджетное у нас тоже должно быть за счет бюджета.