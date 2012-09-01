Лукашенко: Если не веришь, что победишь, так не ходи на выборы

Новости Беларуси. После посещения БГУ Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался проходящей в стране избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Нет никакой оппозиции, если следуют такие заявления. То, что оппозиция может пользоваться пиаром, - это в политике нормально. Но если ты позиционируешь как-то себя, предлагаешь за тебя голосовать, показываешь товар лицом, показываешь себя народу, то надо идти до конца. А если ты просто бряцаешь языком, значит, ты просто выполняешь чей-то заказ или хочешь покрасоваться какое-то время перед людьми. Только не знаю, зачем это.

Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась. Она бы боролась до конца. Поэтому я часто говорю: это не оппозиция. Оппозиция будет бороться – за власть, за интересы народа или еще за что-то. Это пятая колонна. Они действуют в интересах определенных сил, которые порой находятся за пределами нашей страны. Вот и все. Это ответ на этот вопрос. Оппозиция будет бороться. Пятая колонна будет дестабилизировать обстановку.

Ну а потом, если ты оппозиция-не оппозиция или просто человек, если ты не веришь, что ты победишь, так не ходи изначально на эти выборы как кандидат. Иди, голосуй или не ходи и не голосуй, мы же никого не заставляем. Поэтому нет здесь никакой оппозиционности. Есть работа, абсурдная работа, чтобы опрокинуть, в данном случае, этот процесс, а если повезёт, то и страну. Но я часто говорю: этого не будет. Не получится.

Все остальное вы знаете лучше. Честное слово, вы знаете лучше, что происходит в предвыборной борьбе и кампании. Я очень далек, честно могу сказать, от этого. Мне сегодня не до этой так называемой оппозиции, мне сегодня не до большой вовлеченности в предвыборную кампанию. Есть люди, которые этим занимаются, и они, я вижу, успешно этим занимаются. У меня есть более важные вопросы, которые сегодня я должен решить. Если они будут решены, тогда и наша оппозиция будет такая, какая она есть.